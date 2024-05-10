超商「詐騙包裹名單」店員全招了！手法升級傻爆眼：80%人難躲過

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也是小七店員，你那個應該就是詐騙沒錯，不然就是你買了你以為是好的東西，因為我們店也遇過承軒物流，然後那個一看就是詐騙」、「店員路過，你各位自己小心啊，提醒過兩百次換來的都是教我怎麼退款」、「現在詐騙集團真的越來越扯....連金額都可以跟客人買的一模一樣」、「店員路過，他們手法越來越誇張了，店員不會無緣無故擋你拿包裹，被提醒拿了之後被騙真的自己負責」、「連金額都一樣的話，至少80%人躲不掉吧，真的要小心」。
超商店員苦勸不要領一堆人不聽！詐騙廠商名單曝光
然而貼文中有不少超商店員分享過去經驗，表示店員其實做久了都會知道哪些廠商大概率是詐騙，但每次提醒顧客都只會被嫌棄是多管閒事，有店員甚至被辱罵，結果硬要領取的包裹幾乎有9成都會回到店面來問：「怎麼退貨」、「怎麼退款」等等，就是怎麼樣都講不聽，非要踢鐵板才要挽救。
同行超商店員也公布常見的「詐騙包裹慣用廠商名」，包括「翊發、側邊、翊翼、鴻風、可壹優、維優、和軒、皓炫國際、堅持、銘遠、百靈鳥、CQF、速度、首波商社、奕聲塘、每速達、昕田鐘」等等，讓不少網友瘋狂筆記感激「好人一生平安！」、「天阿炸彈名單真的要推一個耶」、「筆記起來了！也傳給長輩們看看吧，不要一直被騙了」。
詐騙廠商手法升級超扯！長輩一頁式廣告真的別再買了
事實上，這個超商取貨的詐騙手法早就行之有年，但過去的手法是，莫名其妙寄件給民眾，民眾如果也忘記是否有購買物品才會去領取受騙，這招對於記性非常清楚的人來說無用，然而現在詐騙集團手法升級，不僅發送取貨簡訊非常精準，連造假的包裹金額都與你購買的東西相同，讓許多人卸下防備取貨受騙，民眾可真的要小心，取貨確定是由官方發出的消息再去取！
而除了確認是否是官方的取貨簡訊之外！那種臉書上眾多的一頁式廣告真的不要再買了，尤其長輩滑臉書容易被觸及到，許多都是投放廣告的詐騙商品，或者是品質相當低落的產品，像是去年最夯的麥當勞折價券，被這種一頁式廣告騙錢的民眾就不少。提醒大家，網購真的要在有保障的平台購買，取貨也要確保是由官方發出的消息再真的取貨哦！