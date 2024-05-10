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00940換股名單今日盤後揭牌！法人這4檔個股恐遭剃除

▲元大台灣價值高息（00940）換股名單即將在今（10）日盤後公布，市場預測這次會大換血。（圖／資料照片）
▲元大台灣價值高息（00940）換股名單即將在今（10）日盤後公布，市場預測這次會大換血。（圖／資料照片）

記者陳郁柔／台北報導

元大台灣價值高息（00940）換股名單即將在今（10）日盤後公布，市場預測這次會大換血，投資人紛紛期待開牌內容。法人表示，亞翔、神達、神基與中磊4檔成分股，今年已完成配息，或資本利得先入袋，因此，法人認為，這4檔將被剔除在名單之外。

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此外，法人也表示，光寶科與環球晶2檔成分股，採半年配，雖上半年已配過1次息，但下半年還有1次息收，並且產業趨勢向上，資本利得可期下，因此，在此次調整名單中，應只會被調降權重，並持續保留在成分股名單中。

另外，廣達與聯發科雖然也採半年配，今年只剩1次配息機會，如聯發科已公告，下半年每股將配30.4元，以4月30日收盤價計，殖利率為3.06%，並且觀察00940權重變化，這2檔權重不減反增，如聯發科從2.6%，增加到昨天已經來到3.02%，而廣達也由2.42%增加到2.64%，在新名單揭曉前，00940仍持續在加碼股，法人認為，這2檔不僅會被保留在名單上，還可能增加權重。

而針對權重最高的長榮，根據證交所盤後籌碼動向發現，投信昨日賣超前十名，僅長榮為00940成分股，不過僅微幅賣超896張，投信已連2天出貨長榮，累計賣超937張，目前權重還有9.43%，法人預期將會留在新名單上，但比重可能下降。

市場認為，長榮預計發放10元股利，按昨日股價計算，殖利率約為5.6%，已經低於3月中旬00940選股時的6%，因此外界認為00940將賣掉部分長榮股票，進行換股。受到換股影響，外資提前跳船，5月份已經賣超長榮5.1萬張。

統一投顧董事長黎方國指出，由於長榮等股票的殖利率低於標準，因此被00940調整比例，在ETF換股的過程中，被納入的股票會有買盤，被踢除的則有賣壓，在00940換股生效前，投資朋友吃豆腐還來得及。

元大台灣價值高息（00940）將在5月10日進行成分股審核，預計在17日進行成分股更動生效

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