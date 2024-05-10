光芒張育成連續6場上壘！海盜2A陳柏毓繳優質先發 鄭宗哲跑第5盜
張育成力拚重回大聯盟！效力坦帕灣光芒3A的台灣好手張育成，今（10）日出戰密爾瓦基釀酒人3A，以替補身分上場，發揮「選球眼」選到保送，連續6場比賽都有上壘。效力匹茲堡海盜2A的台灣投手陳柏毓與內野手鄭宗哲今日都有好表現，陳柏毓擔任先發投手，主投6局飆出3次三振失1分，繳出本季首場優質先發；鄭宗哲則是貢獻1分打點、累積1次盜壘。
實習記者掌聿嘉/綜合報導
張育成今日沒有先發，在九局下半雙方1:1平手、1出局壘上無人時上場代打，發揮選球能力選到四壞保送，延續連六場上壘紀錄。可惜下一棒打者打出雙殺打，兩隊進入延長賽，張育成續留在場鎮守游擊。
十局上半釀酒人3A靠著串聯安打攻下兩分，將比分超前，雖然光芒在下半局追回一分，終場仍以2:3落敗。賽後張育成打擊率維持在0.286，整體攻擊指數0.873。
海盜2A投手陳柏毓今日先發出賽，投滿六局僅掉1分，送出三張老K、被敲出四支安打，投出1次四壞球保送與1次觸身球保送。隨然海盜隊最終以4：7輸給紐約洋基隊，陳柏毓依舊投出一場優質先發，賽後防禦率下修至5.19。
同場先發的內野手鄭宗哲今日雖然沒有安打表現，不過在5局下靠著野手選擇上壘，帶有1分打點，而在上壘後自己發動盜壘，跑出個人本季第5次盜壘成功。本場比賽4打數無安打，吞下一次三振，賽後打擊率下降至0.198。
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