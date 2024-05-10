王品嚮辣、初瓦5/13復業！廚房「全程直播30天」：上班壓力大了
初瓦、嚮辣捷運西門店4月初爆食物中毒案，超過百人通報就醫。經過一個多月停業，王品集團今（10）宣布，兩家門市都將於5月13 日正式復業，除此之外，當天起將網路全程直播廚房作業30天。
記者黃韻文／綜合報導
近來食物中毒事件頻傳，出包餐廳該如何挽回消費者信心，除了狂打優惠促銷，王品集團這次還真的出奇招了。位於同一棟大樓的初瓦台北西門店、嚮辣和牛麻辣鍋西門店，4月初因諾羅病毒爆發嚴重食物中毒案，前後合計通報就醫157人， 兩店在停業1個多月後，經主管機關複查抽檢、同意復業後，將在5月13日重新開店。
王品直球對決，將首度網路直播廚房作業30天。王品表示，5月13日當天起，將在官方YouTube 頻道，全程直播嚮辣、初瓦西門店的廚房作業畫面，從開業前的準備、餐區製作過程、打烊前的清潔畫面等，完全透明公開受大眾檢視。
王品表示，在「水質管理」、「同仁健康」、「提升檢驗」三大面向也會優化既有作法。包括委託第三方機構SGS進行水質與冰塊檢測，確保水質安全；確認同仁健康、定時執行清消；集團實驗室也會持續取得實驗室國際認證ISO17025。
對於王品首度直播廚房內部畫面，並全程公開直播30天，作法讓人感到驚奇，以餐飲業來說確實少見，也引起不少討論：「直播真的很有種」、「王品真的好王品」、「求員工心理陰影面積」、「上班不能摸魚了」。而實際開播後，是否會引發「水族箱直播」效應，成為另類實況直播，也是另一亮點。