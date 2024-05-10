峮峮生活照「最後一張穿比基尼」！身材太暴力 KID一滑到嚇傻了
「PS女孩一姐」峮峮（吳函峮）在中信兄弟象服務8年，堪稱最紅的啦啦隊女神，知名度擴及海外，受封「PS扛壩子」，近年她跨足綜藝主持也演戲，如影集《此時此刻》、《你好，我是接體員》，人氣沸騰。峮峮近日罕見公開一張比基尼照片，傲人身材久違放風，好友KID（林柏昇）一看到忍不住脫口：「哎唷！」
記者楊穎軒／綜合報導
峮峮8日在IG上傳日常相片，有上工前進行梳化、出遠門坐在行李箱上、抱著寵物貓，還有換上泳衣玩水、拍攝2024女孩卡的系列，最後一張峮峮的獨照，她留著波浪妹妹頭，兩個蝴蝶結髮夾點綴，穿黃白配色的三點式泳衣Bra、三角泳褲，拿著游泳圈擺拍，雖然還穿上一件蕾絲罩衫，不過32E豐滿上圍、狹長事業線大方示人，十分性感。
峮峮過去除了工作需要，不輕易裸露身體，這次難得放福利，一票粉絲情緒激動，「為什麼峮峮可以那麼無敵」、「最後一張往往最有回報」、「人生第一次羨慕游泳圈」、「連泳衣都要兄弟象，讚讚」、「最後一張要放第一張」、「正到不能接受」、「到底要怎麼才可以交到這種女友啦！」
33歲峮峮目前兼顧球團和演藝事業，日前受訪坦露未來生涯規劃，打算35歲從啦啦隊隱退，「傳承是非常重要的」，已經冷凍10顆卵子的她，對組家庭有藍圖，只是現在沒對象，工作也不會停，幾年後也許回老家台南開間早午餐店，當小老闆娘。
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