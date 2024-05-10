應對中國威脅！台灣想買美製自殺無人機　美媒曝是這兩款

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針對媒體報導，我國駐美代表處、美國國防部，以及Anduril公司都沒有評論。
烏克蘭戰場上，雙方軍隊都大量使用無人機參戰。俄羅斯大量使用伊朗生產的「見證者-136」（Shahed-136）無人機，攻擊烏軍，每架造價僅2萬美金（約64萬台幣）。
《華爾街日報》4月時報導，2022年俄烏戰爭爆發後不到一個月，美國國防部就批准空境公司提供烏克蘭「彈簧刀300」無人機，但曾在烏克蘭使用這款無人機的美國退役軍人稱，面對俄羅斯的電戰干擾系統，彈簧刀無人機在戰場上故障率高。
「台版彈簧刀」預計今年量產
中科院航空研究所也研製「台版彈簧刀」無人機，並於去年3月首度在媒體前空開展示。這款無人機導控距離在10公里以上，滯空時間15分鐘以上，可酬載紅外線熱像儀（EO/IR）裝備，具備高爆彈頭，為單兵攜行使用的精準打擊武器，可用於攻擊高威脅與高價值的人與車等目標。
中科院航研所長齊立平表示，「台版彈簧刀」無人機功能就像飛行的大型手榴彈，可攻擊近岸來犯敵軍，中科院也在研製更大型的巡飛彈無人機，可作為軍種遠距打擊用途。
民進黨立委、外交及國防召委王定宇今（10）日表示，台灣本身也在發展無人機戰力，如說劍翔無人機，包括針對雷達的反輻射無人型、一個是針對跑道灑彈方式，就是一種自殺無人機，之前海空戰力提升特別預算也編列增加劍翔無人機的產能。到底有沒有要對美採買無人機目前無法討論，因為預算上也還沒看到，台灣要不要自殺無人機，這是假命題。