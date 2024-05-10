華通Q1淡季不淡、EPS寫同期次高　投資人不領情、股價一度跌停

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華通表示，首季為傳統淡季，仍有不錯營收、獲利，主要是衛星通訊產品需求強勁，但消費性電子市況，尚未明顯回溫，影響第一季的毛利率表現。
展望第二季，美系客戶近期發表一系列平板電腦新產品。法人認為，華通為蘋果主要供應商，對於訂單取得可以期待。不過華通自身認為，上半年的傳統淡季保守以待，但估計第二季營收將優於2023年同期表現。
華通低軌衛星（LEO）訂單需求穩定成長，為2024年能見度最高的產品。華通目前為全球LEO用板領導廠商，持續調整產能以滿足歐美客戶需求，樂觀看待今年衛星業務領域再創佳績。
華通泰國廠將於第二季完成廠房建設後陸續添置設備，期望第四季試產，初期規劃約30萬平方英呎產能，優先生產衛星通訊相關產品的硬板，同時評估全企業各廠區生產條件，擴大相關LEO、AI伺服器、車用等相關產品的業務領域，進行適當產區配置，發揮營運效益。
華通生產基地主要在台灣桃園及中國大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。
儘管華通首季表現繳出不錯成績單，對於後市展望雖然保守但偏向樂觀，不過投資人卻不領情，今日盤中股價一度被打到跌停，終場下跌6.3元或7.99%，來到72.5元，成交量大增，從前天的1.1萬張、升至6.4萬張。