聯電股東會紀念品見「隱藏版」！可愛度引熱議、拍賣價上看890元

華通Q1淡季不淡、EPS寫同期次高　投資人不領情、股價一度跌停

▲PCB指標廠華通昨（9）日公布第一季成績單淡季不淡，投資人卻不領情，股價一度跌停。（圖／NOWnews資料照）
▲PCB指標廠華通昨（9）日公布第一季成績單淡季不淡，投資人卻不領情，股價一度跌停。（圖／NOWnews資料照）

記者陳郁柔／台北報導

PCB指標廠華通昨（9）日公布第一季成績單，每股純益 0.83 元，為 2000 年以來同期次高，不過財報好消息卻沒有激勵今（10）日股價表現，一度被打到跌停板。

我是廣告 請繼續往下閱讀
華通公布今年第一季財報，營收155.57億元，年增15.3%；毛利率14.13%，年減0.19個百分點；稅後純益9.93億元，年增177.5%；每股稅後純益（EPS）0.83元，為2000年以來同期次高。今年4月營收58.58億元，創下今年最高紀錄，月增7.27%、年增26.74%。

華通表示，首季為傳統淡季，仍有不錯營收、獲利，主要是衛星通訊產品需求強勁，但消費性電子市況，尚未明顯回溫，影響第一季的毛利率表現。

展望第二季，美系客戶近期發表一系列平板電腦新產品。法人認為，華通為蘋果主要供應商，對於訂單取得可以期待。不過華通自身認為，上半年的傳統淡季保守以待，但估計第二季營收將優於2023年同期表現。

華通低軌衛星（LEO）訂單需求穩定成長，為2024年能見度最高的產品。華通目前為全球LEO用板領導廠商，持續調整產能以滿足歐美客戶需求，樂觀看待今年衛星業務領域再創佳績。

華通泰國廠將於第二季完成廠房建設後陸續添置設備，期望第四季試產，初期規劃約30萬平方英呎產能，優先生產衛星通訊相關產品的硬板，同時評估全企業各廠區生產條件，擴大相關LEO、AI伺服器、車用等相關產品的業務領域，進行適當產區配置，發揮營運效益。

華通生產基地主要在台灣桃園及中國大陸惠州、重慶地區，產品包含HDI板、軟硬複合板、硬板、軟板以及SMT等，終端應用涵蓋通訊、電腦、消費性、車用、航太等，目前為全球第一大HDI板製造商。

儘管華通首季表現繳出不錯成績單，對於後市展望雖然保守但偏向樂觀，不過投資人卻不領情，今日盤中股價一度被打到跌停，終場下跌6.3元或7.99%，來到72.5元，成交量大增，從前天的1.1萬張、升至6.4萬張。

00940換股名單今日盤後揭牌！法人這4檔個股恐遭剃除

AI伺服器出貨強勁、廣達寫最強4月　法人看好AI伺服器動能暢旺

歐洲線期貨飆！全球運價大漲訊號亮了　貨櫃三雄今日續揚帆起行

聯電股東會紀念品見「隱藏版」！可愛度引熱議、拍賣價上看890元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生