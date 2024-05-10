中國「最深地鐵站」地下40層！走10分鐘才出站　眾看傻：挖穿地心

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位在重慶軌道5號、9號線的紅岩村站，深度高達116公尺，相當於地下40層樓，為全中國最深地鐵站，也是世界第二深地鐵站。紅岩村站位於重慶市渝中區經緯大道和沙濱路之間，為5號線和9號線的換乘站，裡頭共設置3部高速垂直電梯，為乘客加速進出站時間。
紅岩村站2022年開始營運後，就立刻成為中國的新地標，吸引大量民眾前去打卡，試營運時甚至日均有11.6萬人次造訪。有人實測，自紅岩村站4號出口到達站台底部，總共耗時約10分鐘，當中需要乘坐8部電扶梯；至於電梯則需搭乘53秒，乘客還會伴隨輕微耳鳴。
據悉，紅岩村站位於陡峭邊坡上，施工難度相當大，工人當初在建造時，需要花費38分鐘才能從站台頂部走到底部，每天猶如在攀爬山嶺，直到超過400個日夜的辛勞，才將這條穿山越嶺的通道得以完工。
中國最長電扶梯「皇冠大扶梯」
而重慶的「地獄系列」建築不只一個，連接渝中區母城「上半城」兩路口和「下半城」菜園壩的皇冠大扶梯，為中國第一長、亞洲第二長的單體坡地電扶梯，全長共112公尺，提升高度52.7公尺，全程運轉時間2分30秒。
皇冠大扶梯的前身為兩路口纜車，不僅是中國第一條纜車路線，也是當時重慶的重要交通工具之一。但因考量到設備老舊、安全係數降低等建設需求，因此於1992年終止營運，並在1996年改為皇冠大扶梯。