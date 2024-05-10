新內閣政務委員留「這顆老鼠屎」？名醫：賴清德硬吞真是用心良苦

妻子生產後先生衝去結紮：「不捨太太再受苦」　醫破解常見5迷思

▲泌尿科醫生顧芳瑜在臉書粉專發文分享，近期有位先生在太太產後2到3天於診所詢問想做結紮手術，進一步詢問原因，該名先生回答「不希望太太再受一次苦」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲泌尿科醫生顧芳瑜在臉書粉專發文分享，近期有位先生在太太產後2到3天於診所詢問想做結紮手術，進一步詢問原因，該名先生回答「不希望太太再受一次苦」。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）

記者魏妤庭／台北報導

母親節即將到來，想要慰問辛苦的老婆，也許可以換一種方式更能表現愛與體貼。泌尿科醫生顧芳瑜在臉書粉專發文分享，近期有位先生在太太產後2到3天於診所詢問想做結紮手術，進一步詢問原因，該名先生回答「不希望太太再受一次苦」，讓顧芳瑜直呼感動。

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顧芳瑜表示，成為泌尿科醫師後，為了優生保健考量，經手許多結紮手術，每位結紮的理由不盡相同，有讓她感到感動的，也有常常讓她道德勸說的。

顧芳瑜提到，近期有位先生到診所結紮，提到他因為寶寶頭太大，導致太太生產難產，痛了幾乎24小時，最後自然產加剖腹，術後又因為子宮收縮不良，有出血問題，吃了子宮收縮的藥物，肚子又痛到不行，再加上餵母乳不順利，太太因此心情憂鬱。這也促使該名先生決定結紮，即使自己是膽小又怕痛的人，但在太太受苦面前，實在沒有說痛的權利，決定勇敢面對。

顧芳瑜表示，輸精管局部麻醉有時候會有種說不出的痛，鼓勵該名先生考慮舒眠結紮，「既然有比較舒服的選項，也是不要特別忍耐」。而太太知道先生要結紮後，很高興先生在還沒提出要求前，就主動提出這樣的改變，讓她可以明顯感受到先生對她的體貼，因此也支持先生用最舒服的方式與自己的輸精管說掰掰。

顧芳瑜指出，許多男性對結紮有錯誤的迷思，並分享5種對結紮常見的錯誤觀念，包含：

1.結紮不會影響到性功能；

2.結紮後還是射得出來，只是精液中不會有精蟲，而精蟲會被身體自行吸收分解；

3.結紮後可以搬重物、運動，傷口不會因此爆開；

4.結紮後可以馬上無套性行為？需30次射精或是3個月後才能完全無精蟲，最好手術後3個月檢驗精液是否無精蟲再不避孕。不過結紮手術有0.3%的失敗率，因此術後檢驗精蟲十分重要。

5.結紮做完體力不會受影響，結紮沒有影響到荷爾蒙分泌，因此也不會影響到體力表現。

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