妻子生產後先生衝去結紮：「不捨太太再受苦」　醫破解常見5迷思

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顧芳瑜提到，近期有位先生到診所結紮，提到他因為寶寶頭太大，導致太太生產難產，痛了幾乎24小時，最後自然產加剖腹，術後又因為子宮收縮不良，有出血問題，吃了子宮收縮的藥物，肚子又痛到不行，再加上餵母乳不順利，太太因此心情憂鬱。這也促使該名先生決定結紮，即使自己是膽小又怕痛的人，但在太太受苦面前，實在沒有說痛的權利，決定勇敢面對。
顧芳瑜表示，輸精管局部麻醉有時候會有種說不出的痛，鼓勵該名先生考慮舒眠結紮，「既然有比較舒服的選項，也是不要特別忍耐」。而太太知道先生要結紮後，很高興先生在還沒提出要求前，就主動提出這樣的改變，讓她可以明顯感受到先生對她的體貼，因此也支持先生用最舒服的方式與自己的輸精管說掰掰。
顧芳瑜指出，許多男性對結紮有錯誤的迷思，並分享5種對結紮常見的錯誤觀念，包含：
1.結紮不會影響到性功能；
2.結紮後還是射得出來，只是精液中不會有精蟲，而精蟲會被身體自行吸收分解；
3.結紮後可以搬重物、運動，傷口不會因此爆開；
4.結紮後可以馬上無套性行為？需30次射精或是3個月後才能完全無精蟲，最好手術後3個月檢驗精液是否無精蟲再不避孕。不過結紮手術有0.3%的失敗率，因此術後檢驗精蟲十分重要。
5.結紮做完體力不會受影響，結紮沒有影響到荷爾蒙分泌，因此也不會影響到體力表現。