「最美童星」楊佩潔驚傳離婚 臉書發文證實：沒守護好我的婚姻
38歲女藝人楊佩潔7歲時以童星出道，拍攝超過150支廣告，被譽為「最美童星」，後為顧及學業因而淡出演藝圈，長大後復出演藝圈，接下不少本土八點檔及綜藝節目的拍攝。2021年7月時宣布閃嫁交往5個月的圈外男友，2人時常在社群平台上放閃。然而好景不常，昨（9）日楊佩潔在臉書上發文，證實已經與丈夫離婚，結束近3年的婚姻，並為結束的婚姻向媽媽道歉：「很抱歉，原以為可以不用讓你操心的，沒守護好我的婚姻讓妳好心疼。」
記者張一笙／綜合報導
楊佩潔母親節前夕在臉書上先發文祝福媽媽：「母親節快樂！」表示自己很想知道：「是如何從一位調皮的少女，變成我的萬能媽媽的？」楊佩潔說十分感謝她的媽媽陪她長大、教她處事、鼓勵她進步、看好她的未來，同時祝福並支持她做任何事，而這當中，他們也經歷了許多身分上的轉變。
話鋒一轉，楊佩潔說：「接下來是我最難熬的時期了。」楊佩潔提到：「很抱歉，原以為可以不用讓妳操心的，沒守護好我的婚姻，讓妳好心疼，但同時也換來我好大的成長，還是可喜可賀。」透過臉書證實自己已經與先生離婚。
對於楊佩潔的離婚消息，她的經紀人也證實楊佩潔與前夫在今年初就已經離婚，2人的離婚原因則是因為個性不合，並透露2人是和平分手，並沒有牽扯到財務相關的部分。
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