嫌醋飯難吃遭超哥「超派鐵拳」狂毆 Toyz出庭：作負面教材供檢視
日前才因販售大麻菸彈被判刑4年2月定讞的直播主Toyz（本名劉健偉）爭議不斷，尚未發監服刑之前，還得為了今年1月前往知名Youtuber「超哥」（本名黃伯超）經營的日料餐廳用餐，批評難吃遭狂毆事件開庭。台北地檢署今（10）日以告訴人身份傳喚他到庭，Toyz庭訊後受訪表示，目前沒想過和解的可能性，會讓案子繼續跑下去，今天這案可作為負面教材，提供給社會大眾放大檢視。
社會組／綜合報導
庭訊後，Toyz受訪表示，以一個網紅身份來說，的確許多社會大眾對「網紅」印象不好，倒覺得本案是很好暴力案件的負面教材，可供社會檢視，同時他也在經歷被大眾放大檢視的階段，當下因沒有太多證據可以提供給檢調單位，只能盡一切可能，讓大家看到暴力犯的行為及結果。
Toyz提到，希望社會大眾持續關注這個案件，包括法律會如何判斷處置這場暴力事件，因結果出爐時他可能正在監獄服刑，「打也被打了、告也告了，如果最後只有傷害罪就可以『下莊』，可能對社會也不是好事」。
針對媒體關心Toyz即將入獄服刑，未來頻道經營規劃，他也坦言，服刑就按照法律流程走，目前還沒有規劃這塊，一切就順其自然。
回顧本案，今年1月20日晚間，Toyz前往超哥經營位在北市大安區延吉街的日料餐廳用餐並開直播，評論餐點醋飯不合口味，引發超哥不滿，認為是在故意找碴，只為賺取流量，雙方至餐廳門口談判，還沒講幾句話，超哥突爆怒朝Toyz揮拳痛毆，打到頭破血流，送醫縫了11針。事後，Toyz對超哥提起殺人未遂、傷害、恐嚇等4罪，超哥訊後以5萬元交保候傳。