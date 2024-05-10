善宰約會女模全被拍！韓粉揪「2鐵證」吵翻 邊佑錫公司火速發聲
南韓藝人邊佑錫因主演電視劇《背著善宰跑》，深受觀眾歡迎與喜愛，人氣暴漲的他，今（10）日卻爆出緋聞消息，他與女模特兒全智秀同框照片在網路上瘋傳，還有眼尖的網友發現，兩人戴著同款「對戒」、也互追社群媒體SNS；眼見緋聞愈演愈烈，邊佑錫所屬經紀公司立即發聲否認：「完全不是事實！」
記者黃雅琪／綜合報導
人紅是非多，南韓藝人邊佑錫主演韓劇《背著善宰跑》，收視看漲、人氣也跟著暴漲，深受女粉絲愛戴的他，今日卻被爆出與一名女模特兒全智秀正在約會，消息一出引起韓網熱烈討論，有網友發現他們甚至戴著同款對戒、SNS也都互相關注彼此，交情匪淺。
根據韓媒《日間體育》報導，邊佑錫所屬經紀公司VARO娛樂，今日立刻發出聲明澄清緋聞消息：「戀愛傳聞完全不是事實。」強調兩人是大學同學，而且該名女模全智秀本身也有DJ男朋友了，被拍到同框是他們一大群大學朋友一起出遊，不是外傳的「單獨約會」行程。邊佑錫的「亞洲巡迴粉絲見面會」首站，選在6月8日來台灣舉辦，屆時台灣粉絲也能一睹歐巴本尊。
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