台積電站回800元！4月營收2360億歷史次高 月增近21%、年增近6成
台積電今（10）日公告4月營收2360.21億元，月增20.9%、年增加59.6%，創同期新高。累計前4月營收8286.65億元，較去年同期增26.2%。而今日台積電股價站回800元，終場漲6元，收在802元，漲幅0.75%。
記者許家禎／台北報導
台積電之前展望第二季，指出3奈米和5奈米需求強勁，第二季合併營收估介於196億美元到204億美元之間，以中間值計算將季增6%。再以新台幣32.3元兌換1美元的計價基礎來計算，新台幣營收約6330.8到6589.2億元之間。
至於整體第2季毛利率約在51%至53%，營業利益率約40%至42%。法人推估，受惠AI人工智慧相關業務，估台積電5月及6月平均單月營收將約1986億至2115億元。
之前台積電4月中法說會上表示，展望2024年全年，總體經濟和地緣政治的不確定性持續存在，可能進一步影響消費者信心和終端市場需求，整體半導體市場（不含記憶體）將更和緩及漸進的復甦，但仍下修了全年整體半導體市場（不含記憶體）的展望，預期將年增約10%，而晶圓製造產業則預期成長中到高段十位數（mid-to-high teens）百分比。
不過，台積電仍強調，仍預期公司今年會是健康成長的一年，估2024年將逐季成長，若以美元計，全年營收預計成長低到中段二十位數（low-to-mid-twenties）百分比。