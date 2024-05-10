中市獨居老人拒絕裝住警器　議員：六都第一

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副市長鄭照新表示，住警器安裝可以有效提升發現火災的效率，有助降低火災災難OHCA人數，今年市府有編列預算針對獨居老人、低收入戶、重度身心障礙者、偏鄉等弱勢族群居住場所提供裝設住警器經費，這部分市府相當重視。
消防局長孫福佑表示，住警器對於防範火災可以提供預警效果，有些民眾不樂意家中裝設住警器，尤其訪視獨居老人抗爭比較強烈，可能還有很多民眾不清楚市府提供免費裝設住警器，又擔心被詐騙，消防局會再加強宣導。
楊典忠表示，住警器具有實用性與必要性的預防設備，台中縣市剛合併的時候，政府就有在推廣免費裝設，但民眾住家裝設的接受度不高，但是他擔任第一屆台中市議員的時候，就提案要求市府幫中低收入戶與獨居老人免費裝設住宅警報器，他認為很多弱勢家庭、獨居老人因為收入不多，經常會撿回收物回家堆積，而家中電線、電器用品老舊，容易造成電線走火危險，裝設住警器可以萬一在火災發生時，提早讓民眾警覺並逃離現場。
內政部消防署「住宅場所火災警報器設置統計」，全國設置自動警報器與住警器的比例高達98%，各縣市的統計台北市最高99%，台中市也高達98.95%，其他六都也都97%、98%左右，但是台中市的「拒絕」裝設住警器的戶數六都最多27154戶，六都條件差不多，為什麼其他縣市可以有效鼓勵民眾裝設住警器，台中市拒絕數量卻是六都第一？
台中市社會局列冊獨居老人總數4521人，而家裡有裝設住警器的人數1923人，裝設率只有42.5%，還有很大的進步空間，而以各行政區統計，前三名依序是大安區、梧棲區、后里區，大安區裝設比例最高，119戶獨老裝了115戶，比例高達96.6%，梧棲區59戶獨老裝了51戶，裝設比例86%，后里區193戶獨老裝了157戶，裝設比例81%，但是有10個行政區的獨居老人住警器裝設率低於平均值，卻有5區獨居老人的住警器安裝率不到兩成分別是：中區(12%)、南區(12%)、北區(10%)南屯區(18%)、潭子區(16%)。
楊典忠認為，同樣是獨居老人，為什麼裝設住警器也有區域的差別，市府應該加強這些行政區免費裝設住警器的宣導。