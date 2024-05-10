韓國瑜直球對決柯建銘 媒體人預言「好感度會上升」：反要感謝他
立法院長韓國瑜9日召集朝野協商，一開始就說希望能減少朝野對立，建立一些規則，第一點是要限制發言時間與次數；但民進黨立院黨團總召柯建銘反對，整場協商屢見韓國瑜與柯建銘針鋒相對。對此，資深媒體人陳鳳馨表示，要先想想民眾內心要的立法院協商是什麼樣子的，好歹也要有個結果；而韓國瑜這次的直球對決，會讓他的好感度上升，這要感謝柯建銘。
記者王德蓉／綜合報導
陳鳳馨在節目《大新聞大爆卦》表示，先不管藍綠白支持者怎麼看，對於一般民眾來說，他們內心要的立法院協商是什麼樣子的，好歹也要協商出個結果，絕對不是用拖延戰術這樣的方式；而朝野協商並非憲法或是立法院相關規則規定的，當初就是為了這種延宕而沒有決議的法案，而設計出來的額外規定。
陳鳳馨說，柯建銘給他的感覺像講話含著一顆滷蛋，永遠聽不懂他在說什麼，不過最近好像講話比較清楚，但就開始長篇大論、霸佔所有人的時間，「只有你的時間是時間，別人的時間就不是時間嗎？」這樣的方式是傷害別人的時間，以及整個立法院的形象。
陳鳳馨表示，韓國瑜所做之事，本就是在條文之外的慣例當中，尋求避免被一個人綁架時間的機制，這有什麼不對？陳鳳馨說，無論是柯建銘還是民進黨團幹事長吳思瑤，他們就是在展現連基本的民主ABC都不懂；而韓國瑜這次的直球對決，會讓他的好感度上升，這要感謝柯建銘，「這件事至少會讓他（韓國瑜）高人氣不墜。」