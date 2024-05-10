特企／打卡新地標！信義區幸運小百貨「吉祥道」母親節亮點逛不完

我是廣告 請繼續往下閱讀
夢幻親子友善書店 「粿粿繪本館」開發學齡前幼兒美感創意
粿粿繪本館是一間以開發學齡前幼兒的美感創意基礎為目的的親子友善書店，全館由藝術家親手手繪，以淡雅舒心的色調和童趣可愛的造景融合空間主題打造。館內精選各類美學書籍，並有陪讀姊姊繪本伴讀、全室磁力片創作、粉筆繪畫黑板牆、主題木質玩具等各式各樣的好玩事物陪伴。以最自然的方式讓孩子們融入美學生活、開發想像力潛能。粿粿繪本館將在5月11日下午13時30分正式於吉祥道開幕，現場將邀請台灣豎琴中心創辦人邱孟璐與女兒周妍雙人聯彈，以及新生代豎琴新星張悅臨、張尹騫聯合演出為繪本館的進駐揭開序幕。同時陪讀姊姊也會在當天免費提供２小時試玩試讀服務（為維護服務品質，限額12人，相關訊息可私訊主辦單位 Instagram 帳號：gueguebook），媽咪們不妨先將孩子帶到繪本館，再到商場其他處逛街、吃美食，享受自己的me time時光。
排隊生吐司名店niko bakery、貴婦最愛BELLAVITA專櫃丹尼爾花藝重磅進駐吉祥道
吉祥道持續號召台灣在地品牌加入設櫃，除粿粿繪本館最新入駐，五月也將迎來排隊生吐司名店「niko bakery」、BELLAVITA 專櫃品牌「honeyDANIELS florist丹尼爾花藝」、永續模組傢俱「Qbit」等最新生力軍，讓館內品牌更豐富、更好玩。
深受大小朋友喜愛的富錦樹旗下生吐司品牌「niko bakery」，每每開設快閃店總吸引大票人龍排隊以求，5月17日至6月16日每週的五、六、日，將開始在吉祥道一樓開設為期一個月的快閃進駐，不僅可以買到經典口味生吐司「niko元氣」、「蜂蜜芝麻」、「黑糖冬瓜」，還有鹹奶油、芋泥、紅豆口味的餐包及豐富的niko選品等您來品嚐。
honeyDANIELS florist丹尼爾花藝自2011年落腳BELLAVITA寶麗廣場，廣受時尚名媛青睞，也是眾多國際精品指定合作對象，運用花藝跨足大型展場佈置，不只巧妙融合「橘」、「吉」意象打造吉祥道主題佈景，更推出一系列永生花展示，以鮮豔色彩為吉祥道帶來活力、希望與幸福的氛圍。
在地好店母親節檔期七大優惠好康一次看，還有限量福袋讓你帶回家送媽媽
吉祥道為歡慶母親節，同步攜手館內眾多品牌共同推出5月母親節限定活動，檔檔超值、錯過可惜。
創意臺菜餐館「大吉團」即日起至5月底則有帶媽媽一起用餐並合照拍立得留影紀錄專屬時光，點南乳炸鳳翅即享半價優惠。
花藝甜品店「花花小姐」主理人憑藉對母親手藝的印象，開發新口味花花燒『媽媽的芝麻糊』，將傳統小食口味結合可麗餅打造新食感，5月7日至5月12日搭配『指定花花束』組合價只要250元。「紅氣球書屋」祭出母親節限定花材的布書衣包裝，凡購買書及特定香氛商品即可獲得。
「好島集 果嶼永續概念店」合作品牌配合5月推出限定優惠，包含：仁舟淨塑商品全面9折、小茶栽堂任選三件商品75折、作香品茶的金萱茶十入買一送一（售價580元），即日起至5月12日購買2021社會企業的老梅肉225g一瓶即送老梅肉隨身包等。
「萬秀洗濯實驗室」體恤辛苦的阿嬤與媽媽，即日起至5月17日推出單筆精緻洗（傳統乾水洗）9折優惠、家庭衣物代洗代烘折價50元，若阿嬤或媽媽們來店休息，單日消費滿300元則有店員幫忙拍攝合照一張，將美好回憶帶走，限量30組。
「Blossom Cafe」則推出期間限定飲品『海鹽玫瑰拿鐵』，消費滿200元贈花束或安神無咖啡因金庫茶包，讓民眾打包一杯母親節的浪漫。
吉祥道也同步在母親節期間推出全館凡消費滿600元，憑購物證明即可免費獲得驚喜福袋（數量有限，贈完為止）。
週末活動不間斷 Matzka、趣味手作派對、星空電影院，滿足所有年齡層的創藝想像
吉祥道自開幕以來於每個週末安排多元活動，吸引不少民眾假日來訪休憩、遊玩，包含音樂駐唱表演、駐館品牌店活動等，也有眾所期待的萬秀孫代客洗衣 Live Podcast，最新一期節目嘉賓將於5月25日邀請到排灣族創作歌手Matzka，透過主持人張瑞夫專訪，從一件舊衣物深度認識Matzka的處世哲學。
除此之外， 5/12母親節當日下午14時由達永真善美文教基金會與紅氣球書屋共同舉辦的「趣味閱讀手作派對」，以及5月15日、5月29日晚間19時新推出的「星空電影院」活動，具體展現推廣台灣品牌的精神與空間開放共享的價值理念，跨域合作不同品牌推出滿檔活動，形塑新生活聚落樣貌，期望為臺北市民體驗。