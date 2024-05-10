璩靜被爆私生活混亂！控百度內部「有人花2000元發文黑她」
中國百度集團的公關副總裁璩靜，近期在抖音發布影片內容引發爭議，被控是慣老闆思維，現已離開百度，疑似在深圳開新公司另起爐灶，中國網路上也不斷爆出新的瓜。據傳在她9日發文道歉後，就又遭前下屬爆料，指控她「讓女下屬去跟媒體老師談戀愛」，而且私生活相當精彩；璩靜則反控百度內部有人出錢、找人抹黑她。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，此事惹出的風波，並未隨璩靜離開百度而結束，10日微博上出現的熱門字串之一，就是「璩靜稱百度內部有人花2000元發文黑自己」，爆料人則自稱是璩靜先前在華為任職時的下屬。
報導指出，璩靜在去百度任職前，曾是華為的公關副總裁，有自稱是她過去下屬的網友在網上爆料，說璩靜有私生活問題，還曾讓女下屬去和媒體老師「談戀愛」等等。事後璩靜回應的微信截圖也被流出，她宣稱百度內部有人給了爆料人2000元人民幣，讓爆料人去留言，結果此番言論一出，該爆料人又怒斥璩靜沒有底線，事態彷彿越演越烈。
公開資料顯示，璩靜畢業於外交學院，曾任職於中國官媒《新華社》、《央視》，2015年加入華為，出任華為公共及政府事務部副總裁、中國媒體事務部部長，負責華為的國內媒體事務、對外傳播及危機溝通等。2021年，璩靜入職百度，擔任副總裁，負責為集團公眾溝通部工作。