拍抖音稱員工鬧分手「與我何干」！百度女副總挨轟冷血　下場慘了

璩靜被爆私生活混亂！控百度內部「有人花2000元發文黑她」

▲中國百度集團的公關副總裁璩靜，近期在抖音影片中稱「為什麼要考慮員工的家庭」、「員工鬧分手提辭職我秒批」引發爭議，不得不道歉並清空個人抖音帳號。（圖／翻攝自香港01）
▲中國百度集團的公關副總裁璩靜，近期在抖音影片中稱「為什麼要考慮員工的家庭」、「員工鬧分手提辭職我秒批」引發爭議，不得不道歉並清空個人抖音帳號。（圖／翻攝自香港01）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

中國百度集團的公關副總裁璩靜，近期在抖音發布影片內容引發爭議，被控是慣老闆思維，現已離開百度，疑似在深圳開新公司另起爐灶，中國網路上也不斷爆出新的瓜。據傳在她9日發文道歉後，就又遭前下屬爆料，指控她「讓女下屬去跟媒體老師談戀愛」，而且私生活相當精彩；璩靜則反控百度內部有人出錢、找人抹黑她。

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綜合中媒報導，此事惹出的風波，並未隨璩靜離開百度而結束，10日微博上出現的熱門字串之一，就是「璩靜稱百度內部有人花2000元發文黑自己」，爆料人則自稱是璩靜先前在華為任職時的下屬。

報導指出，璩靜在去百度任職前，曾是華為的公關副總裁，有自稱是她過去下屬的網友在網上爆料，說璩靜有私生活問題，還曾讓女下屬去和媒體老師「談戀愛」等等。事後璩靜回應的微信截圖也被流出，她宣稱百度內部有人給了爆料人2000元人民幣，讓爆料人去留言，結果此番言論一出，該爆料人又怒斥璩靜沒有底線，事態彷彿越演越烈。

▲（圖／翻攝自微博）
▲▼璩靜一案被爆的黑料越來越多，真相越發撲朔迷離。（圖／翻攝自微博）
▲（圖／翻攝自微博）
 
公開資料顯示，璩靜畢業於外交學院，曾任職於中國官媒《新華社》、《央視》，2015年加入華為，出任華為公共及政府事務部副總裁、中國媒體事務部部長，負責華為的國內媒體事務、對外傳播及危機溝通等。2021年，璩靜入職百度，擔任副總裁，負責為集團公眾溝通部工作。

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