許瑋甯燦笑「搭著邱澤肩膀」　陳美鳳目睹：閃到我起雞皮疙瘩

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昨天陳美鳳出席珠寶走秀，被問與邱澤夫妻敘舊，她立刻說：「每次看到他們兩個就是很閃，看得我都起雞皮疙瘩、很羨慕，就是很舒服，他們一直很親密、很閃，就是真愛。」而小倆口有沒有透露婚禮計畫，陳美鳳說：「還不知道沒聽說，以前有聊過但忘記，他們兩個應該不急啦！」
至於許瑋甯有沒有有懷孕，陳美鳳表示，應該還沒有好消息，認為兩人可能有自己的計畫，她期待地說：「他們生的小孩基因一定很棒！而且兩個人都很孝順。」其實，許瑋甯日前被問懷孕一事，笑回：「還沒有，我昨天都在乾杯啊！我是真的不上臉，先生一喝就紅。」
許瑋甯之前受訪，透露與邱澤有在討論婚禮事宜，但因為工作還是太忙，最終達成今年舉辦婚宴的共識，時間點落在秋天，「因為春天已經有規劃、夏天太熱了」，也透露夢想中的婚禮形式很多，但考量家中長輩，地點排除遠距離，不太可能出國，以好執行的為主。至於生子計畫，她說：「我不知道耶！真的就是順其自然！」
3月初，許瑋甯被傳已經開啟備孕模式，《NOWnews今日新聞》求證本人，許瑋甯透過經紀人說：「懷孕的消息一直沒有停過...工作上的安排也沒有停過，謝謝大家對我肚皮動靜的期待，但是我們接下來的工作作品會讓大家更期待。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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