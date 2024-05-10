Joeman真假NIKE對決！「切開Dunk熊貓」見假鞋剖面傻眼：幾乎一樣
現代假貨泛濫成災，讓人經常難以分辨而受騙，百萬YouTuber「Joeman」就開啟新系列影片《Joe是要切開》，教學如何判別假貨與真貨的差異。《Joe是要切開》第一集就邀請到專業驗鞋平台「AREA 02」，來檢驗3雙Nike Dunk Low熊貓鞋款的真偽，眾人切開假鞋後才發現，原來高仿假鞋與真鞋的差異僅在於細節，但專業人士卻可以5秒就輕鬆判別，讓網友們紛紛佩服驚呼「完全長知識！」
記者賴禹妡／綜合報導
Joeman近日上傳《Joe是要切開》第一集，他找來潮鞋YouTuber小馬以及專業驗鞋平台「AREA 02」註冊發起人大隻，一起來檢驗NIKE球鞋的真偽。首先眾人看到3雙Nike Dunk Low熊貓鞋款，雖然都模樣相似，但當中僅有一雙鞋是真貨。
大隻指出，其實先從外觀細節可以初步判斷，包含重量、鞋頭、鞋標、後鞋跟、鞋墊、彈性及版型，都是辨別真偽的標準。「AREA 02」也派出一位專業的驗鞋專家來檢查，沒想到驗鞋專家才拿起第一雙不到5秒，馬上就判斷出是真鞋。
製作單位也公布正確解答，確實第一雙Nike Dunk Low熊貓鞋款就是真貨，價格為4380元，但即使第二雙是假貨，也要價2499元。Joeman這次還特地租了價值超過千萬的水刀機，他們用水刀機分別切開3雙鞋，可以看到第三雙假鞋的剖面做工非常差，明顯是偷工減料的假貨。
不過，2號高仿假鞋卻與1號真鞋的剖面幾乎一樣，大隻解釋，其實高仿的鞋底與真鞋相差無幾，但細節卻大大不同，且用料比例也不一樣，真鞋的做工、支撐度都更勝高仿假鞋，讓Joeman都忍不住直呼：「所以4000多塊還是有4000多塊的價值。」