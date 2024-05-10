高市雙語教學實務研討會　外師、學者專家齊聚分享

高市「國際共備x教學實務研討會」於今（10）日在國立科學工藝博物館舉行。研討會由高雄市政府教育局主辦，以雙語教育理念與教學現場實踐為主軸，有來自高雄市國中小200位中小學中、外師、校長與教育專家學者齊聚一堂。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府教育局副局長黃盟惠表示，隨著雙語教育政策的推展，教育部除了致力提升本國籍教師的英語、雙語教學知能外，亦逐年引進大量外師，提供各國中小英語聽說的互動情境。因此，中外師的協同教學如何有效合作，共同促進學生英語學力提升，成為重要的課題。透過此次研討會的講座分享與意見交流，協助高雄市相關教育人員能深入體現雙語協同教學實踐方法，共同提升學生語言能力與跨國際文化素養。
研討會由高雄市英語教學資源中心主任林怡萱說明高雄市雙語教育政策計畫與支持系統，以及國立臺灣師範大學教育學系林子斌教授深入解析臺灣雙語教育現況。
除此之外，也邀請教學者分享實踐中的雙語教學模式，以及協同教學技巧，引導現場教師進一步優化教學策略，以及學校行政整全支持協調，促進雙語教育有效實踐。現場來自不同學校的中外籍教師也彼此分享教學實踐經驗。
為確保所有參與者充分享受到專家分享的知識和經驗，研討會特別聘請專業口譯老師提供中英文同步口譯服務，讓與會的國內外教師皆能與講者充分互動，共同促進雙語教育品質的提升。