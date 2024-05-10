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力挺立委登太平島！馬英九爆「某友邦」反對：我當年未理會

▲馬英九對於立委登太平島表達全力肯定與鼓勵。（圖／資料照片）
▲馬英九對於立委登太平島表達全力肯定與鼓勵。（圖／資料照片）

記者王德蓉／綜合報導

國民黨立委馬文君9日晚間表示，立法院外交及國防委員會確認將在5月18日登太平島視察。對此，曾登上太平島的前總統馬英九今（10）日發聲，表達全力肯定與鼓勵，並表示據說有某友邦私下反對立委去太平島，「我當年即未理會該友邦的反對意見，今年自然應該比照辦理。」

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馬英九在臉書發文表示，立法院20多位國民黨與民眾黨立委預定將於近日登上太平島，維護我國主權，「我對此表達全力肯定與鼓勵之意。」他表示，2015年5月26日，他在總統任內提出《南海和平倡議》，表達中華民國政府對於南海爭議的基本主張，並願秉持「主權在我、擱置爭議、和平互惠、共同開發」的原則，與其他各方共同開發並分享南海資源，因為「主權無法分割，資源可以共享」。我國也願積極參與區域相關對話及合作機制，以和平方式處理爭端，共同維護區域和平及促進區域發展。

馬英九指出，他當年提出《南海和平倡議》後，就決定在總統卸任前去一趟太平島視察，他並提出「南海和平倡議路徑圖」，要將太平島變成「和平與合作之島」。這個決定背後最重要的原因，就是2013年菲律賓已依1994年《聯合國海洋法公約》向海牙國際法庭提出南海仲裁案，我方如果沒有積極作為，將處於不利地位。

馬英九表示，中華民國總統登太平島，其實已有前例。1945年8月抗戰勝利後，太平島自一九四六年由中華民國海軍收復以來，由於交通不便，過去的幾任總統並未登島。直到前總統陳水扁於任內興建機場跑道，並於2008年2月2日搭乘空軍C-130運輸機登島視察，宣布跑道要供人道救援之用，協助援救萬一受困的漁民。

馬英九指出，太平島面積0.51平方公里，大約是台北市大安森林公園的2倍大；他2015年登島同時也向國際社會證明，太平島有乾淨的水與適合農耕的土地，是一個適合人居，符合1994年《聯合國海洋法公約》第一百二十一條第一項規定的「島嶼」（island）定義，而非第三項「不能維持人類居住與自身經濟生活」的「岩礁」（rock）。因此太平島除了享有十二海里領海外，也享有兩百海里的專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層。

馬英九強調，更重要的是，太平島本來就是中華民國的固有領土，我國立委登島維護國家主權，名正言順，毫無不妥。立委此行也是去呼籲及推動南海的和平與合作。據說有某友邦私下反對立委去太平島，「但是我們有自己的國家利益，不是任何其他國家的附庸國。因此我樂見並支持立委登島，堅持中華民國追求南海和平、支持國際合作、保衛國家領土的立場，絕對不能退卻。我當年即未理會該友邦的反對意見，今年自然應該比照辦理。」

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