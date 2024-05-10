力挺立委登太平島！馬英九爆「某友邦」反對：我當年未理會

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馬英九指出，他當年提出《南海和平倡議》後，就決定在總統卸任前去一趟太平島視察，他並提出「南海和平倡議路徑圖」，要將太平島變成「和平與合作之島」。這個決定背後最重要的原因，就是2013年菲律賓已依1994年《聯合國海洋法公約》向海牙國際法庭提出南海仲裁案，我方如果沒有積極作為，將處於不利地位。
馬英九表示，中華民國總統登太平島，其實已有前例。1945年8月抗戰勝利後，太平島自一九四六年由中華民國海軍收復以來，由於交通不便，過去的幾任總統並未登島。直到前總統陳水扁於任內興建機場跑道，並於2008年2月2日搭乘空軍C-130運輸機登島視察，宣布跑道要供人道救援之用，協助援救萬一受困的漁民。
馬英九指出，太平島面積0.51平方公里，大約是台北市大安森林公園的2倍大；他2015年登島同時也向國際社會證明，太平島有乾淨的水與適合農耕的土地，是一個適合人居，符合1994年《聯合國海洋法公約》第一百二十一條第一項規定的「島嶼」（island）定義，而非第三項「不能維持人類居住與自身經濟生活」的「岩礁」（rock）。因此太平島除了享有十二海里領海外，也享有兩百海里的專屬經濟區（EEZ）及大陸礁層。
馬英九強調，更重要的是，太平島本來就是中華民國的固有領土，我國立委登島維護國家主權，名正言順，毫無不妥。立委此行也是去呼籲及推動南海的和平與合作。據說有某友邦私下反對立委去太平島，「但是我們有自己的國家利益，不是任何其他國家的附庸國。因此我樂見並支持立委登島，堅持中華民國追求南海和平、支持國際合作、保衛國家領土的立場，絕對不能退卻。我當年即未理會該友邦的反對意見，今年自然應該比照辦理。」