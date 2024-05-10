蘋果下一任執行長會是誰？庫克知己透露「最有可能的接班人選」
蘋果掌門人庫克（Tim Cook）現年約64歲，已擔任公司接班人13年之久，外界近年來開始紛紛討論起後續的接班人選。近日，《彭博社》以數名熟悉蘋果內部運作的人士對話，推測接班名單。報導中提到，庫克自2011年接替賈伯斯（Steve Jobs）出任執行長以來，藉由推出新產品以及各種大膽的嘗試，徹底改變了原本蘋果的樣貌，而庫克無論是任職的時間或實際年紀，都比同行還要長、還要年長，接下來蘋果是否有一套全面且深思熟慮的繼任計劃，引發各界好奇。
記者鄭妤安/台北報導
熟悉蘋果內部運作的人士討論，若庫克近期離職，幾乎可以肯定會由營運長Jeff Williams接下執行長之位，且早在幾年前就已有不少相關傳言。Williams於2015年接任公司COO，於同一年將「庫克時代」的第1個主要新產品「Apple Watch」推向市場，並在4年後擔任硬體和軟體設計負責人。
然而，Williams只比庫克小2歲，公司部分內部人士認為，不太可能成為新任長期執行長，比起他，硬體工程主管John Ternus反而更有可能接任。通常在業界，由硬體工程師主管接任品牌執行長一職，非常合乎邏輯，且Ternus年紀還不到50歲，會比執行團隊的其他成員更有可能長期留任，為品牌帶來長久的穩定性。
蘋果前任頂級硬體設計師Christopher Stringer表示，Ternus是位值得信賴的領導人，不僅在他現在的職位中從未失敗過，管理特質也與庫克相似，有傳言甚至表示，庫克親密知己兼蘋果高層Eddy Cue私下告訴同事，Ternus應該會是下一任執行長。
除了Williams以及Ternus兩人之外，蘋果軟體工程主管Craig Federighi，以及零售主管兼庫克密友Deirdre O’Brien人氣皆高，但都是《彭博社》報導中「繼任可能性不大的人選」，而「空降」CEO的情形也鮮少發生在蘋果。