「大寶貝」詐領保險金遭判40個月！塞爾提克冠軍班底自嘲：想減肥

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根據美國媒體《ESPN》報導，除了現年38歲的Glen Davis外，此案還涉及多位前NBA球員，包含Will Bynum、Terrence Williams和Keyon Dooling等人。他們皆試圖利用虛假的醫療行為向聯盟申請鉅額保險金，不過「大寶貝」被檢察官辦公室認為是此計畫的主謀。
根據法院判決內容，包含Glen Davis在內的20名球員，總共向聯盟詐領超過500萬美元（約合1.62億元新台幣）的醫療保險，Glen Davis個人則謊報了約13.2萬美元（約合428萬元新台幣）的醫療費用，被判罰入獄40個月。另外，Will Bynum則被判刑 18 個月，部分原因是向陪審團撒謊。
不過在判刑宣布後，Glen Davis本人似乎並不以為意，反而在個人IG上開直播，表情相當輕鬆地說道：「我在監獄裡面一定可以減肥，唯一能限制我吃漢堡的方式就是把我送進監獄。」
Glen Davis是誰？
Glen Davis於2007年被西雅圖超音速在第二輪第35順位選中，但隨後便和「雷槍」Ray Allen一起被送往塞爾提克，當時和Kevin Garnett、Paul Pierce組成「GAP」連線。適逢新秀年的Glen Davis也剛好搭上塞爾提克的奪冠列車，在2007-2008賽季成為冠軍班底的一員。
當時他的表現並不算是突出，但魁武的身形下，卻有張相對稚嫩的臉龐，且時常在場上、場邊做出逗趣行為，因而讓球迷為他取下「大寶貝」的綽號，並曾獲得最佳進步球員和年度第六人獎的投票。自2009年後上場時間些微增加，成為綠衫軍主力的內線替補球員，待在塞爾提克最後一年場均出賽29.5分鐘，可以攻下11.7分、5.4籃板、1.2助攻。
後續轉戰奧蘭多魔術、洛杉磯快艇隊，在前期仍獲得一定上場時間，但數據表現沒有明顯成長，作為內線球員但賽季平均命中率普遍低於5成，最後因體重管理不當及紀律問題，在2015年後淡出NBA舞台。
Glen Davis小檔案
出生：1986年1月1日（38歲）
國籍：美國
位置：大前鋒、中鋒
登錄身高：6英尺9英寸（2.06公尺）
登錄體重：320英磅（145公斤）
大學：路易斯安那州立大學
NBA選秀：2007年 / 輪次：2 / 總順位：35（超音速）
NBA職業生涯：
- 2007–2011：波士頓塞爾提克
- 2011–2014：奧蘭多魔術
- 2014–2015：洛杉磯快艇
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