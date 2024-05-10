李多慧爭議懶人包！在南韓太紅遭惡意中傷　加盟味全龍負評不斷

我是廣告 請繼續往下閱讀
李多慧在2017年時接觸了職棒，自此愛上啦啦隊，並在2019年成為南韓職棒「起亞虎」的啦啦隊員，憑著姣好的外貌和魔鬼般的體態，以及熱力四射的應援，讓她在2021年開始掀起一波「李多慧熱潮」。不過，李多慧也隨著人氣越來越高，遭受到許多惡意攻擊，甚至在2022年10月宣布退隊，讓粉絲們都直呼可惜。
李多慧在2019年以「起亞虎」啦啦隊員身分，初次現身球場，當時一出場就獲得高度關注，個人直拍影片最高還突破1800萬次，人氣飆漲讓她的事業跟著起飛，除了接到代言跟主持人的工作，她還到afreecaTV當直播主。後來，「起亞虎」的應援隊長徐韓國（서한국）在2022年10月6日透過IG限動發文寫道：「我們不是主角，站在場上的選手們才是主角，我們的角色是鼓舞選手，球迷也是為此而來的，想當主角就去當藝人，反正你看起來的確有那方面的能力。」外界都紛紛猜測這則限動是在說李多慧。
此外，「起亞虎」官方後援會的經紀人也點名李多慧，大肆抨擊她：「應援團隊長跟啦啦隊，都是球團為了Fan Service請來的應援幫手，並非藝人，可是不管去哪比賽，都會有人為了拍李多慧拿相機坐在前排，甚至是為了拍照跑到走道，這些行為都妨礙到真心想為起亞虎加油的球迷。」甚至有球迷爆料李多慧在場外進行個人Photo Time將近30分鐘，也有網友批評她「舞步都跳錯」、「動線站位出錯」等事情。後續應援隊長徐韓國也趕緊出面解釋，自己發文沒針對誰，希望大家把焦點放在對的地方。
李多慧在經歷各種抨擊後，也在2022年10月15日發聲：「這四年來，從沒想過成為眾人焦點，我只是比任何人努力應援，也做了個人練習，隊長也說那篇文不是在攻擊我，本以為風波很快就會平息。」李多慧也反駁「舞步跳錯」、「動線出錯」等惡評，表明自己應援時從沒有出錯。至於個人Photo Time拍了30分鐘，李多慧也強烈否決此事：「我不是藝人，也不是網紅，只是啦啦隊員，說我什麼藝人病，我根本沒將自己當成藝人。」後來，李多慧在2022年10月提出離職，讓粉絲們都感到相當可惜。
加入台灣「樂天桃猿」啦啦隊 被譽為最強洋將
在李多慧傳出離開「起亞虎」啦啦隊的消息之後，不少台灣粉絲都紛紛敲碗台灣球團趕緊把她挖過來，在網路上掀起熱烈討論。後來由樂天桃猿成功拿下被網友譽為「最強洋將」的李多慧，在2023年3月16日宣布李多慧為「Rakuten Girls 2023年第8位新成員」，在台灣掀起「李多慧炫風」。
來自韓國的李多慧，自身條件相當優異，除了態度積極熱情之外，也有姣好的臉蛋，再加上她有明星必備的外型與氣質，又曾在舞蹈比賽拿大獎，也參加過韓國職棒啦啦隊，在韓國人氣就已經很高，確定要來台灣後，知名度更是暴漲。李多慧在2023年4月14日初登場，當時不少台灣人為了見她一面，搶破頭都要進場，而她的表現也獲得全場粉絲的歡呼與支持。
後來李多慧每每出場，臉上總是帶著笑容，熱情地跳著一支支應援舞，還不停祭出不同的個人秀，讓粉絲們看了都非常佩服她的敬業態度。而在李多慧宣布加入樂天桃猿後，從她的Youtube頻道中可以發現，她拍了多達15部以「台灣日常」為主題的影片，可以感受到她是真正有在融入台灣人的生活，積極經營台灣粉絲的企圖非常強烈，讓她至今熱度始終沒有消退，還正在持續增長。
不過，後來李多慧也因「個人生涯規劃」離開了樂天桃猿，並在2023年11月24日跟粉絲們分享她最後一次在球隊裡的Vlog，讓大家看她在樂天桃猿的最後一次solo公演，並直呼「1年怎麼過得這麼快，不敢置信…我愛你們！」
跟林襄經紀人在南韓碰面 加盟「味全龍」成人氣小龍女
南韓啦啦隊女神李多慧在2023年加盟樂天女孩（Rakuten Girls）後，憑著姣好外貌跟精湛舞藝，引發不少話題。不過後來傳出新球季李多慧不一定會續約樂天桃猿，讓粉絲們都相當關注她的下一步會怎麼走，不料有人在2024年3月11日，目擊李多慧跟「味全龍」啦啦隊成員林襄的經紀人莉奈在韓國街頭碰面，讓外界都紛紛猜疑李多慧可能跟隨林襄轉戰「味全龍」。
後來，樂天桃猿也在2024年3月22日正式宣布，人氣成員李多慧確定將離開樂天女孩團隊，樂天桃猿也貼出公告寫道：「Rakuten Girls 2024年異動確定，人氣成員李多慧將離開樂天女孩團隊，多慧活潑可愛的形象深受球迷喜愛，來台短短時間就迅速累積高人氣，她也是韓籍啦啦隊來台發展的先驅。」
樂天桃猿也表示：「今年多慧經紀團隊和樂天團隊洽談合約時，多慧方面提出個人生涯規劃，公司予以尊重，樂天也相當感謝多慧為Rakuten Girls的付出，並獻上最深的祝福，希望多慧未來發展一切順利。」而味全龍也發文證實李多慧離開樂天女孩，並在2024年起加入「Dragon Beauties」。
被爆為了當「味全龍」隊長鬧解約 球團出面解釋
李多慧轉戰「味全龍」啦啦隊的消息公開後，許多粉絲都因為她跟林襄再度同團而感到開心。不過，她先前發文宣布自己是隊長一事，意外引發爭議，因為「味全龍」3月初才剛宣布新隊長是小映，後來李多慧又發文說自己是隊長，甚至還有爆料指出「李多慧拿解約當談判籌碼」，讓外界整個一頭霧水，味全龍也火速發聲回應：「報導內容非事實。」
根據《CTWANT》報導，李多慧在跟「味全龍」簽約之後表明想當隊長，但球隊不接受她的要求，李多慧則表示若不能當隊長就要解約，球隊則回應「那就法院見」。報導中也指出，李多慧也在球隊官宣之前，就自行宣布是「隊長」，味全龍則對外稱她是「Captain」，並說她跟隊長小映的角色不一樣，希望能給球迷更多元的體驗。
針對爆料內容，味全龍領隊丁仲緯也回應表示：「報導內容非事實！請將關注放到球場上，一同為球員加油。」官方也發布聲明表示：「球團邀請李多慧擔任之職務、設計啦啦隊主題服裝與舞蹈等合作內容，雙方於李多慧正式加入前均已取得共識，並由球團於3月22日11點54分發布新聞，宣布李多慧將加盟擔任Captain。」聲明中也指出：「球團啦啦隊的官方社群及李多慧的個人社群，隨後也分別在13點整及13點33分發布相關訊息。」反駁不實的爆料。
而李多慧確實在3月22日透過個人IG發文，提到轉隊原因包含了當啦啦隊員6年，一直有想實現的目標就是當隊長，未來也將會以隊長身分帶領大家前進。而球團3月初才剛宣布為隊長的小映也曾透過個人社群發文表示自己的疑惑，不過文章很快就刪除，但也引起不少網友討論。
爆拍廣告「堅持站C位」 廠商臨時怒換林襄救火
李多慧從「樂天桃猿」轉戰「味全龍」當小龍女後，近日又爆出她在拍攝廣告期間，頻頻要求站C位，甚至還表明「如果不是C位就不拍」，最後被廠商臨時換角，改由林襄上場救火，引起外界高度關注與討論。後續李多慧的經紀人Park也回應強調：「李多慧沒有要爭C位」，自己也是在拍攝當天才知道李多慧被換掉的事情。
根據《ETtoday》報導，李多慧因為「不是C位就不拍」一事，惹火廣告廠商被臨時換角，改由林襄接手救火。而林襄經紀人也證實：「林襄確實有臨時接拍廣告幫忙救火，但對報導的內容不清楚。」而李多慧的經紀人則透過《中時新聞廣》澄清表示：「李多慧並非事堅持站C位，而是要取消C位，她沒有要爭Ｃ位」，認為是在溝通翻譯上產生了誤會。
爆出被廠商換角的事情後，李多慧也透過IG私人小帳發了雞湯文，內容寫道：「別灰心，試著活下去，讓花朵綻放吧！」並在IG轉發Wendy的《When This Rain Stops》的歌詞，歌詞中也提到：「像這樣偶爾停下來也沒關係，歇一下也沒關係，即使心裡下著雨，只要再次展現笑容就好。」似乎是在回應最近的廣告C位爭議。
更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁
想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道