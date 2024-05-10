璩靜走人是因惹怒百度創辦人太座？胡錫進：企業「網紅化」的風險
中國百度集團的公關副總裁璩靜，近期在抖音發布影片的內容引發爭議，璩靜道歉並清空抖音帳號後仍無法止血，最終在9日晚間辭職。不過，璩靜辭職後風波依然未歇，被挖出離職前已先在深圳註冊公司，還有傳聞稱璩靜辭職是因為百度創始人李彥宏的夫人雷霆「震怒」堅持要她走，紛紛擾擾讓百度形象難以止血。對此，前《環球時報》胡錫進認為璩靜爭議突顯出近年來企業高層樂於當「網紅」所伴隨的風險。
記者倪浩軒/綜合報導
璩靜遭炎上成為百度集團的公關危機，據騰訊新聞《AI光年》報導，百度創始人李彥宏在開會時也談到璩靜一事，強調員工「才代表百度，你們才代表最真實的百度」，態度激動，似乎不願讓外界將璩靜的發言與百度的公司形象做連結。
而《新浪科技》也爆料稱，道歉後並未在第一時間辭職的璩靜，之所以在9日晚間事態急轉直下離職，是因為李彥宏的夫人「震怒」，從美國搭飛機趕回中國「拿下」璩靜，並用「老闆娘的傑作」來形容璩靜辭職一事。
圍繞著百度的傳言不斷，胡錫進今日也在微博發文點評此事，稱負責公關的璩靜一手造成百度近年來最大公關危機，「讓人多了一分詫異，也很警醒」。胡錫進認為，現在很多企業的老總和高管都樂於「當網紅」，這是好事也是趨勢，企業面向大眾溝通，但同時「也意味著很大風險」。
胡錫進強調，想要在網路上刷出存在感的同時處處妥貼本就很困難，沒有人能永遠「準確得如鐘錶」，一時出錯或者惹怒一群人，說實話是在所難免。但胡錫進也指出，關鍵在於這些企業高管是否對社會保持謙卑，能夠理解企業的成績離不開大時代環境，「一個人只要不真飄起來，就不會重摔在互聯網的土地上」。