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真實案件！女網友「父被騙3千萬房產」：台灣詐騙天堂　警偵辦中

▲一名在英國工作的李姓女網友透過臉書發文，痛訴老父親誤入詐騙集團LINE操盤80人群組，沒想到最後竟然連家裡98坪、價值3千萬的房子都被騙走，她痛斥「台灣就是一個詐騙天堂」（圖／NOWnews資料照）
▲一名在英國工作的李姓女網友透過臉書發文，痛訴老父親誤入詐騙集團LINE操盤80人群組，沒想到最後竟然連家裡98坪、價值3千萬的房子都被騙走，她痛斥「台灣就是一個詐騙天堂」（圖／NOWnews資料照）

記者孫唯容／綜合報導

一名在英國工作的李姓女網友透過臉書發文，痛訴老父親誤入詐騙集團LINE操盤80人群組，沒想到最後竟然連家裡98坪、價值3千萬的房子都被騙走，她痛斥「台灣就是一個詐騙天堂」，該文一出引發熱烈討論，真實性備受質疑，今（10）日稍早桃園警方證實確實有接獲報案，已通知被害人釐清案情中。

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李女在臉書發文指出，父親之前在LINE加入股票操盤約80人群組，裡面有很多不同角色，有男有女，有教授、操盤老師等，他們利用老人家孤獨感、好說話，透過各種說法輪番上陣一直洗腦爸爸「他們都給孩子賺錢買房了，你也應該讓你女兒不要這麼辛苦賺錢」，每一次要拿錢都交代要拿現金、不能轉帳，不斷給受害者洗腦，一直說經過專家操盤後爸爸已賺了好幾千萬，最後他們要求爸爸付1600萬服務費用，才能贖回4千多萬贏的錢。

女網友痛斥，詐騙集團還做很多的假證明、假的識別證、假的身分來騙爸爸，父親最終被遊說成功，把3000萬的房產被過戶給一名吳姓男子，還拿去向銀行貸款1600萬，其中800萬現金詐騙集團拿走，吳男也拿走300萬服務費，還得到李女家的房子。

女網友說，其中最可恨的是，他們騙爸爸說要操盤需要他的手機帳號密碼，還有LINE的帳號密碼，騙到手後就登入把詐騙的群組整個刪光，把裡面重要人物的資訊都刪除，當群組都不在爸爸才知道到自己受騙，甚至手機之後完全被盜用，IP顯示在各個不同國家。後續爸爸已經報警，警方也告知，這筆錢恐拿不回來，不法分子利用科技跟網路來欺騙老人家，政府都不顧嗎？她更表示自己爸爸以前也是自己創業的老闆，這樣的人都會被騙，千萬不要小看了這些詐騙集團。

▲蘆竹警方說明案情。（圖／翻攝畫面）
▲蘆竹警方說明案情。（圖／翻攝畫面）
貼文曝光後引起網友熱議，且該篇文章有「2個帳號」發文，遭質疑為「創作文」。對此，新北市永和分局證實，確有受理此件詐騙案，被害人「前後臨櫃匯款2次，面交6次」不過，涉及偵查不公，無法對外說明詳細案情，由於被害人戶籍地在桃園，案子也轉移至桃園市蘆竹警分局偵辦。

警方指出，李父從今年1月起就陸續匯款或面交款項給詐騙集團，直到5月初已經交付3000萬元，受害者5月初才向永和警方報案，全案依單一窗口轉至桃園，由於是重大詐騙案，警察局刑事警察大隊已經報請檢察官指揮偵辦本案，並與被害人聯繫將擇日製作筆錄。

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