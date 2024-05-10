真實案件！女網友「父被騙3千萬房產」：台灣詐騙天堂　警偵辦中

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女網友痛斥，詐騙集團還做很多的假證明、假的識別證、假的身分來騙爸爸，父親最終被遊說成功，把3000萬的房產被過戶給一名吳姓男子，還拿去向銀行貸款1600萬，其中800萬現金詐騙集團拿走，吳男也拿走300萬服務費，還得到李女家的房子。
女網友說，其中最可恨的是，他們騙爸爸說要操盤需要他的手機帳號密碼，還有LINE的帳號密碼，騙到手後就登入把詐騙的群組整個刪光，把裡面重要人物的資訊都刪除，當群組都不在爸爸才知道到自己受騙，甚至手機之後完全被盜用，IP顯示在各個不同國家。後續爸爸已經報警，警方也告知，這筆錢恐拿不回來，不法分子利用科技跟網路來欺騙老人家，政府都不顧嗎？她更表示自己爸爸以前也是自己創業的老闆，這樣的人都會被騙，千萬不要小看了這些詐騙集團。
貼文曝光後引起網友熱議，且該篇文章有「2個帳號」發文，遭質疑為「創作文」。對此，新北市永和分局證實，確有受理此件詐騙案，被害人「前後臨櫃匯款2次，面交6次」不過，涉及偵查不公，無法對外說明詳細案情，由於被害人戶籍地在桃園，案子也轉移至桃園市蘆竹警分局偵辦。
警方指出，李父從今年1月起就陸續匯款或面交款項給詐騙集團，直到5月初已經交付3000萬元，受害者5月初才向永和警方報案，全案依單一窗口轉至桃園，由於是重大詐騙案，警察局刑事警察大隊已經報請檢察官指揮偵辦本案，並與被害人聯繫將擇日製作筆錄。