響應國際博館日 文化局邀民眾「打造我的迷你博物館」

我是廣告 請繼續往下閱讀
文化局長陳佳君表示，今年國際博物館日以「博物館、教育與研究」為主題，要讓各博物館及地方文化館充分發揮傳播文化、知識的力量，呈現貼近民眾需求的藝文環境，成為市民自主學習的教育據點。為此，彙整各館舍學習資源推出的「學習護照」，並搭配期間限定印章，讓大小朋友除能參觀、學習，還能親手在護照上創作屬於自己的迷你博物館。
陳局長還特別展示自己珍藏近10年的瀨戶內國際藝術祭紀念章護照，美麗回憶陪伴她十年，她也盼望民眾都能深入探索臺中在地知識與文化館舍，週週拜訪、月月參觀，讓博物館及地方文化館成為大家生活中的好友，共創臺中在地文化生命力。
啟動儀式中，立夫中醫藥博物館及科博館特別帶來「中醫與武俠特展教案箱」與「中草藥標本探索箱」和大明國小學童互動，打開一層層的教具箱，擲骰子、翻卡牌，聞香認識中藥。陳局長特別拿起中藥材，與小朋友玩起猜中藥遊戲，玩得不亦樂乎。
5月18、19日兩館還要與國立臺灣美館串聯「日常處方箋」活動，歡迎大小朋友一起體驗。豐原漆藝館則帶著「漆便達」百寶箱，挑戰局長的漆藝技法知識，也秀出3年前和文化局合作種下的漆樹，十分有趣。位於霧峰的立法院民主時刻館則特別針對國際博物館日主題，製作民主線上大會考學習單，完成答題還能換取紀念品！
串連館舍中，纖維工藝博物館將於18日舉辦「創纖講堂」，邀請「穿越交會區—萬縷千絲」展覽藝術家及國立台灣美術館館長陳貺怡，以「當代藝術與傳統工藝的對話」為主題分享創作經驗。臺中文學館更加碼推出市集與「我的文學小旅行」活動，歡迎市民於5月18日及19日至文學館行政中心索取集章卡，依提示至指定景點完成集章，每日前10名還可獲得豐富「文學大禮包」1份。
文化局說明，歡迎民眾加入藝點通社群獲取「打造我的迷你博物館」最新活動訊息，一起到各館舍收集各式各樣的獨特回憶！相關資訊可至主題官網(https://community.culture.taichung.gov.tw/tclc/)或粉絲專頁(https://www.facebook.com/tclc.office103/) 查詢