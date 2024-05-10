巴西洪水釀百死！搜救隊成功救出「受困屋頂」馬匹 獲全國歡呼
巴西南部南大河州（Rio Grande do Sul）近期發生嚴重洪災，已經造成至少107人死亡，另有136人失蹤，超過23萬人流離失所。而在當地新聞中，一匹被電視台直升機發現受困於屋頂的馬兒獲得全國關注，成為社群媒體的焦點話題，當局特別組成一支救援小隊，經歷重重困難成功救出馬兒，讓巴西舉國振奮，帶給災區一些希望。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《美聯社》報導，這匹棕色馬兒被一架電視台直升機空拍災區時發現受困於屋頂，無助孤單的身影很快在社群網路上成為討論話題，當地消防隊員也專門組成一支特殊的救援小隊，於9日進行罕見的馬匹撤離任務。
要救援一匹在屋頂上重達近350公斤的馬兒非常不容易，獸醫和消防人員先是涉水抵達馬兒受困的屋頂，接著注射鎮定劑讓馬兒穩定下來，然後再將其移動到充氣筏上，從淹水地區撤離，最後再送至獸醫院。
整個救援行動出動了四艘充氣筏和四艘支援船，還有大批的志工幫忙，且全程透過電視網路直播，最終順利完成救援，讓巴西民眾不禁齊聲歡呼，連巴西總統盧拉（Luiz Inacio Lula da Silva）的妻子都發布影片，透露自己第一時間與盧拉分享馬兒獲救的好消息，盧拉則回以擁抱和大拇指。
參與救援的獸醫表示，這匹受困的馬兒大約7歲，個性溫和，獲救後健康狀況一切良好。獸醫也直言，過去從未參與過類似任務，各種聯繫協同的困難超乎想像，但幸好最後的結果非常圓滿。
南大河州政府表示，自洪災以來，當局已經拯救了約1萬只動物，這些被救援的毛小孩往往能在社群網路上成為振奮人心的好消息，帶給災區民眾一些溫暖。