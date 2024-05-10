教練殺手齊聚太陽？Booker10年換7任教頭　KD離開勇士後告別6主帥

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太陽隊在2021年奪得NBA總冠軍後，一直被視為奪冠熱門。然而，他們在今年季後賽的表現令人失望，首輪遭到灰狼隊4：0橫掃出局，成為NBA歷史上首支在三巨頭皆健康的情況下，於季後賽被橫掃的超級球隊，寫下不名譽的紀錄。
儘管從數據來看，Devin Booker在今年季後賽表現相當出色，但依舊對贏球沒有幫助，也讓一些人開始質疑他的領導能力。值得一提的是，Booker在職業生涯的10個賽季中，已經換了7名總教練。
NBA知名評論員Stephen A. Smith在節目上透露，他談到太陽球星Devin Booker的狀況，並表示他對於前往紐約尼克打球感到興趣，他說到：「也許Devin Booker會否認，我還沒有和他交談過這些。我只是想要告訴你，NBA圈子裡有傳言表示，Booker想要去尼克打球。」
KD離開勇士後告別6任主帥 僅贏下兩輪系列賽
Kevin Durant在2019年離開金州勇士隊後，轉戰布魯克林籃網，去年2月初被交易至太陽，不過，自從KD離開勇士後，已經換了6名總教練，而且僅贏下兩個季後賽系列賽。
《The Athletic》記者Shams Charania與Doug Haller報導指出，Durant一直不滿意自己在進攻中所扮演的角色，他認為自己被邊緣化到了底角，只能看Beal和Booker執行擋拆，而未能展現自身優勢。
太陽新任主帥會是誰？
根據BetArizona.com公布的最新賠率，前密爾瓦基公鹿隊主帥Mike Budenholzer以3.00賠率領先。洛杉磯快艇隊總教練 Tyronn Lue以5.00賠率排名第二，而來自G聯盟史塔克頓國王隊的總教練Lindsey Harding則以9.00的賠率排名第三。
另外，根據資深記者Jake Fischer指出，除了Bundenholzer有望執掌太陽兵符，還有一個潛力人選得到了太陽球員支持，那就是波特蘭拓荒者主帥Chauncey Billups。
其他主要候選人包括：
JJ Redick（10.00）
David Adelman（12.00）
Jay Larranaga（13.50）
Chris Quinn（20.00）
Steve Nash（40.00）
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