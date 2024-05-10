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教練殺手齊聚太陽？Booker10年換7任教頭　KD離開勇士後告別6主帥

▲鳳凰城太陽教頭Frank Vogel被炒魷魚，Kevin Durant離開勇士後換了6個教練，而下任教練將是Devin Booker10年生涯的第7位主帥。（圖／美聯社／達志影像）
▲鳳凰城太陽教頭Frank Vogel被炒魷魚，Kevin Durant離開勇士後換了6個教練，而下任教練將是Devin Booker10年生涯的第7位主帥。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

鳳凰城太陽隊在今年NBA季後賽首輪遭到明尼蘇達灰狼隊橫掃出局，「三巨頭」的表現令人失望。根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，太陽隊已經解雇總教練Frank Vogel，而新任主帥的領跑人選是密爾瓦基公鹿前總教練Mike Budenholzer。

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「書人」Booker 10年生涯換了7名總教練

太陽隊在2021年奪得NBA總冠軍後，一直被視為奪冠熱門。然而，他們在今年季後賽的表現令人失望，首輪遭到灰狼隊4：0橫掃出局，成為NBA歷史上首支在三巨頭皆健康的情況下，於季後賽被橫掃的超級球隊，寫下不名譽的紀錄。

儘管從數據來看，Devin Booker在今年季後賽表現相當出色，但依舊對贏球沒有幫助，也讓一些人開始質疑他的領導能力。值得一提的是，Booker在職業生涯的10個賽季中，已經換了7名總教練。

NBA知名評論員Stephen A. Smith在節目上透露，他談到太陽球星Devin Booker的狀況，並表示他對於前往紐約尼克打球感到興趣，他說到：「也許Devin Booker會否認，我還沒有和他交談過這些。我只是想要告訴你，NBA圈子裡有傳言表示，Booker想要去尼克打球。」

▲鳳凰城太陽Kevin Durant、Devin Booker、Bradley Beal的「三巨頭」合作慘被淘汰。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant離開勇士後，一共打了6個季後賽系列賽，僅贏得其中2個系列賽。（圖／美聯社／達志影像）
KD離開勇士後告別6任主帥　僅贏下兩輪系列賽

Kevin Durant在2019年離開金州勇士隊後，轉戰布魯克林籃網，去年2月初被交易至太陽，不過，自從KD離開勇士後，已經換了6名總教練，而且僅贏下兩個季後賽系列賽。

《The Athletic》記者Shams Charania與Doug Haller報導指出，Durant一直不滿意自己在進攻中所扮演的角色，他認為自己被邊緣化到了底角，只能看Beal和Booker執行擋拆，而未能展現自身優勢。

太陽新任主帥會是誰？

根據BetArizona.com公布的最新賠率，前密爾瓦基公鹿隊主帥Mike Budenholzer以3.00賠率領先。洛杉磯快艇隊總教練 Tyronn Lue以5.00賠率排名第二，而來自G聯盟史塔克頓國王隊的總教練Lindsey Harding則以9.00的賠率排名第三。

另外，根據資深記者Jake Fischer指出，除了Bundenholzer有望執掌太陽兵符，還有一個潛力人選得到了太陽球員支持，那就是波特蘭拓荒者主帥Chauncey Billups。

其他主要候選人包括：
JJ Redick（10.00）
David Adelman（12.00）
Jay Larranaga（13.50）
Chris Quinn（20.00）
Steve Nash（40.00）

▲公鹿內部對於總教練Mike Budenholzer的調度有所質疑，後者的帥位岌岌可危。（圖／美聯社／達志影像）
▲前公鹿隊總教練Mike Budenholzer目前是太陽主帥職位的領跑者，他一直在努力組建教練組，以重返總教練崗位。（圖／美聯社／達志影像）
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