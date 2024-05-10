信用卡也能當汽車鑰匙！玉山攜納智捷發聯名卡 充電最高40%回饋
信用卡也可以當汽車鑰匙！玉山銀行今（10）日宣布，與納智捷汽車合作發行市場首張可以當汽車鑰匙的信用卡「LUXGEN亮點聯名卡」，納智捷電動車車主只要透過信用卡感應，即可輕鬆解鎖LUXGEN n7愛車，更可啟動純粹亮點家用充電樁，提供車主便捷的用車體驗，至年底充電最高享40%回饋。
記者顏真真／台北報導
玉山銀行表示，這次發行的聯名卡，除了是採用PETG環保材質，也是通過碳足跡標籤及碳中和認證的零碳信用卡。同時也鼓勵民眾換車時優先首選電動車，後續將再推出購車、保養維修分期0利率等優惠服務，減輕車主的經濟壓力。
不僅如此，玉山銀行也推出優惠，刷卡消費可累積「LuxPoint亮點」，一般消費享0.5%回饋無上限，至2024年12月31日於精選通路、LUXLIFE服務中心及LuxClub App充電消費再享加碼回饋，充電最高可享40%回饋，含LUXGEN回饋30%及聯名卡回饋10%。
此外，不分新舊戶首次申辦，玉山銀也祭出首刷滿額即贈「300點LuxPoint」，可直接折抵LuxClub電動車充電費用。玉山與納智捷透過永續金融產品服務結合電動車生活圈，共同推展運具電動化及無碳化。