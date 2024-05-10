吳念庭「父子對決」惜敗！興富發奪隊史首冠 吳逸平投8局無失分
吳念庭「父子對決」落敗！前旅日好手吳念庭效力的全越運動在今（10）日碰頭臺北興富發，爭奪成棒甲組春季聯賽的冠軍，而台北興富發教練吳復連，恰巧便是吳念庭的父親。興富發靠著先發投手吳逸平投8局無失分好投，以2：0擊敗全越運動，收下隊史首冠，同時吳復連也贏下本場「父子對決」。
記者林之越/綜合報導
興富發在首局就發起進攻，邱偉峻、顏廷旭接連敲出安打，幫助球隊先馳得點，並且在7局下，興富發再靠著全越投手的暴投失誤，攻下第2分。全越運動打線中雖然有吳念庭，但興富發先發吳逸平表現出色，主投8局被敲7支安打，但沒有失分，並在2局上化解二、三壘有人危機。
最終，興富發派出的後援投手成功守住比賽，幫助球隊以2：0完封全越運動，收下本場比賽勝利，成功拿下隊史首座春季聯賽冠軍，而先發吳逸平也獲選為最有價值球員。
吳念庭昨（9）日在四強賽首局開轟，幫助球隊前進決賽，但本場擔任第3棒三壘手，總共4個打席都沒有敲出安打，惜敗給父親吳復連效力的興富發。不過吳念庭未來也將投入中職季中選秀，仍相當令人期待。
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