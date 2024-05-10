樂天女神壯壯加盟南韓足球隊！興奮曬10號球衣 公開藝名背後原因
「樂天桃猿」啦啦隊團長壯壯（沈立心）近日證實加盟南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」，成為第一次台灣啦啦隊外援成員，引起外界高度關注與討論。而壯壯也在社群上公開自己的南韓藝名叫做「짱짱（ㄐㄧㄤˉ ㄐㄧㄤˉ）」，還說這是一個「相當接地氣的名字」，並解釋取名的背後原因。
記者洪生儒／綜合報導
壯壯近日在社群上發文解釋南韓藝名「짱짱」的取名背後原因，起初是因為「壯壯」這兩個字在韓文中不好發音，讓公司相當煩惱，為了想讓大家更好唸出壯壯的名字，在公司的腦力激盪下產生了「짱짱」這個名字，「除了更好發音以外，也想要讓大家留下親切、可愛的印象。」壯壯也表示：「從韓文翻譯짱짱，可以有讚、棒棒、最高與使人欽佩之意，也是南韓的流行語之一。」
至於衣服上的背號10號的由來，壯壯也透露其實原因相當簡單，「因為10號是壯壯應援生涯中，第一個拿到的背號！那時的背號是不用選的，因為所有的團長都是10號。」壯壯也解釋背號象徵的意義：「象徵在棒球場中9棒選手，而我們就像第10棒選手，在場上大聲加油吶喊就像是我們的使命，也因此你我有了10號隊友這個可愛的暱稱。」
如今，壯壯加盟南韓職業足球隊「水原足球俱樂部」，到了足球場上她也很開心球隊讓她延續使用10號背號，「在足球的世界裡，不同的號碼往往有著不同象徵的意義，10號是足球隊中進攻核心的靈魂人物，10號球員不僅要參與進球，更重要的是如何串連組織突破僵局，完整的展現出足球中的團結力量大，才能一起拿下精彩絕倫的勝利！」
此外，壯壯也直言，「10號給我的，更像是一股精神能量！使我更有力量的期望著，期許未來我們能相互信任、團結合作、不斷向前，讓更多的文化得以交流，也讓更多的年輕啦啦隊員們有機會迎向不同的國際舞台。」
許多網友看到壯壯的貼文之後，都紛紛留言表示：「水原的球衣真的超好看」、「看到10很感動耶」、「10真的很棒，也代表10全10美」、「就如梅西也是10號！」、「哇！原來10號隊友是這樣來的。」
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