王偉忠鬆吐張小燕近況！談黃子佼動向：「人生還是要復出」
知名製作人王偉忠今（10）日下午進行舞台劇《謝謝大家收看》總彩排後受訪，被問到張小燕受到徒弟黃子佼MeToo事件影響，遭到各方批評後有沒有關心她，王偉忠表示自己已經一段時間沒跟張小燕聯絡。至於提到黃子佼，王偉忠表示：「人生還是要復出，但行業有很多選擇。」
記者張一笙／綜合報導
舞台劇《謝謝大家收看》由于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手合作，以4年級的人生成長路為背景。王偉忠表示：「其實各行各業的每一個人，每天都在『歡迎大家收看』與『謝謝大家收看』。」王偉忠也透露，這次演出將是他的最後一次主演舞台劇，演起來心情很好、感觸很多，尤其跟交情十分深厚的郭子乾以及于子育合作，每天演出都很開心。
去年十月張小燕也有現身王偉忠的舞台劇，王偉忠今天下午總彩排後接受訪問時，被問到近期是否有關心張小燕，王偉忠表示自己已經一段時間沒聯絡她，最近一次見面有問到要不要出來做什麼事，張小燕婉拒表示：「真正退休了！」王偉忠也引用知名音樂人許常德的臉書文章表示：「讓想罵的人有罵得出口，讓需要保護的人有陪伴，讓做錯事的人不致瘋狂，讓關心她的人漸漸明白。」認為這篇文章寫得很好。
王偉忠也被問到黃子佼是否有可能會復出，王偉忠則說：「人生還是要復出，但行業有很多選擇。」似乎暗示對於黃子佼的未來意有所指。王偉忠也接著表示：「每個人該受的法律還是要去處理、還是要承擔、人生還是要面對。」被問到黃子佼是否有望轉行，王偉忠則表示：「行業不是我能做決定，憲法規定人民有選擇行業的自由。」
王偉忠也被問到小S的大女兒錄取多所美國名校的消息，王偉忠則笑著對眾人表示小S的特色就是開心也哭、傷心也哭，所以他就回小S：「反正不管選哪所，女兒的學歷都比妳高！」小S也因此立刻破涕為笑。
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