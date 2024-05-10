獨／李多慧拍廣告耍大牌？「不站C位就不拍」　慘被換角內幕曝光

王偉忠鬆吐張小燕近況！談黃子佼動向：「人生還是要復出」

▲王偉忠出席活動時，提到自己已經好一陣子沒有聯絡張小燕，也提到黃子佼的未來動向：「人生還是要復出，但行業有很多選擇。」（圖／翻攝自王偉忠臉書）
▲王偉忠出席活動時，提到自己已經好一陣子沒有聯絡張小燕，也提到黃子佼的未來動向：「人生還是要復出，但行業有很多選擇。」（圖／翻攝自王偉忠臉書）

記者張一笙／綜合報導

知名製作人王偉忠今（10）日下午進行舞台劇《謝謝大家收看》總彩排後受訪，被問到張小燕受到徒弟黃子佼MeToo事件影響，遭到各方批評後有沒有關心她，王偉忠表示自己已經一段時間沒跟張小燕聯絡。至於提到黃子佼，王偉忠表示：「人生還是要復出，但行業有很多選擇。」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲王偉忠透露，《謝謝大家收看》將會是他最後一次出演舞台劇。（圖／金星文創提供）
▲王偉忠透露，《謝謝大家收看》將會是他最後一次出演舞台劇。（圖／金星文創提供）
舞台劇《謝謝大家收看》由于子育、郭子乾與王偉忠等人攜手合作，以4年級的人生成長路為背景。王偉忠表示：「其實各行各業的每一個人，每天都在『歡迎大家收看』與『謝謝大家收看』。」王偉忠也透露，這次演出將是他的最後一次主演舞台劇，演起來心情很好、感觸很多，尤其跟交情十分深厚的郭子乾以及于子育合作，每天演出都很開心。

▲王偉忠（左）透露，能跟于子育（中）與郭子乾（右）2位好友合作，每天演出都很開心。（圖／金星文創提供）
▲王偉忠（左）透露，能跟于子育（中）與郭子乾（右）2位好友合作，每天演出都很開心。（圖／金星文創提供）
去年十月張小燕也有現身王偉忠的舞台劇，王偉忠今天下午總彩排後接受訪問時，被問到近期是否有關心張小燕，王偉忠表示自己已經一段時間沒聯絡她，最近一次見面有問到要不要出來做什麼事，張小燕婉拒表示：「真正退休了！」王偉忠也引用知名音樂人許常德的臉書文章表示：「讓想罵的人有罵得出口，讓需要保護的人有陪伴，讓做錯事的人不致瘋狂，讓關心她的人漸漸明白。」認為這篇文章寫得很好。

▲電視老兵王偉忠演舞台劇《謝謝大家收看》，回溯自己的人生， 也向時光機觀眾告白。(江昭倫 攝)
▲電視老兵王偉忠演舞台劇《謝謝大家收看》，回溯自己的人生， 也向時光機觀眾告白。(圖／NOWnews資料照)
王偉忠也被問到黃子佼是否有可能會復出，王偉忠則說：「人生還是要復出，但行業有很多選擇。」似乎暗示對於黃子佼的未來意有所指。王偉忠也接著表示：「每個人該受的法律還是要去處理、還是要承擔、人生還是要面對。」被問到黃子佼是否有望轉行，王偉忠則表示：「行業不是我能做決定，憲法規定人民有選擇行業的自由。」

▲派翠克尖銳提問，提到大S曾爆汪小菲婚內用《哈利波特》精裝本對大S實施家暴，小S淚崩：「你在諷刺我家人嗎？」（圖／翻攝自小S臉書）
▲小S大女兒錄取多所美國名校，也馬上告知王偉忠這個好消息。（圖／翻攝自小S臉書）
王偉忠也被問到小S的大女兒錄取多所美國名校的消息，王偉忠則笑著對眾人表示小S的特色就是開心也哭、傷心也哭，所以他就回小S：「反正不管選哪所，女兒的學歷都比妳高！」小S也因此立刻破涕為笑。

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

影音／小S股神公公逝世！王偉忠不捨發聲　洩近況：最近她很忙

黃嘉千家暴案鬧羅生門　前老闆王偉忠握婚變內幕：講誰都不公平

小S宣布撤換主持搭檔！阿Ken爆加入《不熙娣》　派翠克聽完這反應

傳黃子佼1億換孟耿如3年不離婚！作家估算月薪273萬　粉絲全傻眼

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞