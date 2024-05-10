今年最後連假「端午車票開賣」！雙鐵賣32.5萬張票　還有空位快搶

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今（10）日零時端午車票開放預訂，台鐵在端午疏運期間總共加開99班次，截至上午9時共賣出14萬2390張車票。其中，東部幹線台北往花蓮、台東方向的長途自強號，6月7日17時以後僅剩餘零星座位；台東、花蓮往台北方向長途自強號，6月10日上午9時以後也僅剩零星座位。
西部幹線車票部分，台北往高雄方向的長途自強號，6月7日17時以後僅剩零星座位；高雄往台北方向的長途自強號，6月10日上午9時以後僅剩零星座位，其餘時段及中、短途均有座位。南迴線車票，6月7日高雄往台東方向以及6月10日台東往高雄方向，長途各時段自強號及中、短途則均有座位。
另外6月7、8、10日加開之實名制列車，則將於5月11日零時起開放符合購買資格的乘客訂票。台鐵提醒，旅客完成訂票後，務必於2日內完成付款或取票，逾期未取之車票，將於5月12日上午9時重新釋出。
高鐵狂加開班次！自由座車廂配好配滿
至於高鐵則是在端午節疏運期間再加開107班次列車，截至今日早上9時，共賣出18.3萬張車票。高鐵表示，為了端午節疏運，將針對台中以北區間自由座需求較高時段擴大自由座運能，同時規劃6班跨日車次，此外特定時段行駛南港至台中間的區間車，都配置8節自由座車廂，以加強服務旅客。
高鐵公司也提醒，疏運期間各車次配置2到8節不等的自由座車廂，若旅客有搭乘自由座需求，可在車站內開啟手機藍牙並使用「T-EX行動購票」App購票，即可購買當日自該站出發的自由座車票，並直接感應QR code進站搭車。