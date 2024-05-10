「仙氣藍眼奶貓」路人撿到急送收容所！專家檢查後愣住：這不是貓

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後來民眾將虎斑奶貓送來之後是以箱子裝著，沒想到露普打開之後嚇一大跳，因為這隻民眾口中的奶貓根本就不是貓，而是跟虎斑貓長得很像的「山貓（Bobcat）」。露普也坦言，不只民眾分不清楚山貓寶寶跟流浪貓寶寶長相，要不是自己以前見過山貓，還真不會認出這隻貓寶寶根本不是一般的家貓，因為牠的模樣跟一般虎斑奶貓差不了多少。
而露普也表示：「我並不會責怪這位熱心民眾，畢竟對方也是珍惜生命的好人，只是我們收容所主要還是照顧家貓，山貓這種野生動物我們比較無法接手，所以我們就聯繫了認識的野生動物專家特里普利斯（Leslie Triplett）接手照顧。」
特里普利斯則則也進一步解釋：「通常小山貓不會在幼年期就獨自離開貓窩，除非出了什麼問題或是被山貓媽媽拋棄才會這樣流離失所，加上該民眾可以這樣尾隨山貓寶寶，估計母山貓已經遭遇不測，目前就由野生動物康復中心照料，等長大一點再野放」。
而不只國外有山貓，台灣的山貓就是大家耳熟能詳的「石虎」啦！其體型跟家貓真的有點相似，常常會被誤認，主要生存於低海拔的淺山地區，曾廣泛分布在台灣全島，現在則只有在苗栗至台南間山區能發現牠們的行蹤，近年因為棲地與人類活動範圍重疊度太高，加上又有野生浪貓浪狗競爭活動空間，偶爾還會傳出路殺的問題，生存數量已經非常有限。
過去原本石虎是被列在野生動物保育法第II級的「珍貴稀有保育類動物」，在2008年直接提升為一級「瀕臨絕種保育類動物」，可見其族群已面臨極大的危機，目前學者推估台灣石虎的數量至多可能只有300隻至500隻，如果民眾真的幸運遇到石虎，也千萬不要隨意傷害牠們哦！