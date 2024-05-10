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「仙氣藍眼奶貓」路人撿到急送收容所！專家檢查後愣住：這不是貓

▲有民眾撿到一隻虎斑幼貓緊急送到收容所去，結果專家檢查之後發現這不是真的貓咪。 (圖/IG)
▲有民眾撿到一隻虎斑幼貓緊急送到收容所去，結果專家檢查之後發現這不是真的貓咪。 (圖/IG)

記者張嘉哲/綜合報導

怎麼會有像貓但又不是真的貓的可愛動物！一間收容所近日接到民眾熱心打電話通報，表示在登山的時候看到有一隻可愛的年幼虎斑貓需要被照顧，希望能送到收容所，而收容所也乾脆地答應，沒想到直到民眾送來後，專家經過仔細的檢查之後，這才發現「牠根本不是貓！」

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根據《The Dodo》報導，賽拉太平洋毛小孩救援組織（Sierra Pacific Furbabies）執行長露普（David Loop）日前接到一位熱心民眾致電，表示在登山時看到一隻落單的小奶貓，看上去應該是虎斑貓，雙眼灰藍色的模樣非常有仙氣可愛，希望能夠送到收容所暫時交由機構人員照顧，而露普二話不說也立刻答應。

▲熱心的民眾把撿到的虎斑貓送到收養所，結果專家檢查之後發現是一隻「山貓」，並不是家養的寵物貓咪。（圖/IG）
▲熱心的民眾把撿到的虎斑貓送到收養所，結果專家檢查之後發現是一隻「山貓」，並不是家養的寵物貓咪。（圖/IG）
後來民眾將虎斑奶貓送來之後是以箱子裝著，沒想到露普打開之後嚇一大跳，因為這隻民眾口中的奶貓根本就不是貓，而是跟虎斑貓長得很像的「山貓（Bobcat）」。露普也坦言，不只民眾分不清楚山貓寶寶跟流浪貓寶寶長相，要不是自己以前見過山貓，還真不會認出這隻貓寶寶根本不是一般的家貓，因為牠的模樣跟一般虎斑奶貓差不了多少。

而露普也表示：「我並不會責怪這位熱心民眾，畢竟對方也是珍惜生命的好人，只是我們收容所主要還是照顧家貓，山貓這種野生動物我們比較無法接手，所以我們就聯繫了認識的野生動物專家特里普利斯（Leslie Triplett）接手照顧。」

特里普利斯則則也進一步解釋：「通常小山貓不會在幼年期就獨自離開貓窩，除非出了什麼問題或是被山貓媽媽拋棄才會這樣流離失所，加上該民眾可以這樣尾隨山貓寶寶，估計母山貓已經遭遇不測，目前就由野生動物康復中心照料，等長大一點再野放」。

台灣也有山貓！是一級保育類動物「石虎」啦！

而不只國外有山貓，台灣的山貓就是大家耳熟能詳的「石虎」啦！其體型跟家貓真的有點相似，常常會被誤認，主要生存於低海拔的淺山地區，曾廣泛分布在台灣全島，現在則只有在苗栗至台南間山區能發現牠們的行蹤，近年因為棲地與人類活動範圍重疊度太高，加上又有野生浪貓浪狗競爭活動空間，偶爾還會傳出路殺的問題，生存數量已經非常有限。

過去原本石虎是被列在野生動物保育法第II級的「珍貴稀有保育類動物」，在2008年直接提升為一級「瀕臨絕種保育類動物」，可見其族群已面臨極大的危機，目前學者推估台灣石虎的數量至多可能只有300隻至500隻，如果民眾真的幸運遇到石虎，也千萬不要隨意傷害牠們哦！

▲第一次看到這麼多「人類」，石虎寶寶顯得有些不開心！（男生）（圖／臺北市立動物園提供）
▲台灣山貓就是石虎啦！2008年之後直接提升為一級「瀕臨絕種保育類動物」，學者估計台灣只剩下300隻至500隻。（圖／臺北市立動物園提供）

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