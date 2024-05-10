規模5.8有感地震！震央再往北邊移 氣象署示警：餘震持續南北跑
今（10）日早上9:37花蓮規模5.0極淺層地震，震央在主震南邊，15:45分再發生規模5.8地震，震央往北移。中央氣象署地震測報中心表示，這幾起地震都是0403強震後的餘震序列，主震破碎帶長達50公里以上，應力調整之下震央持續南北擺動，3至6個月內都不排除有規模5.5以上餘震，提醒全台民眾做好防災準備。
記者鍾怡婷/綜合報導
中央氣象署地震測報中心主任吳健富表示，15:45分發生規模5.8地震，雙北地區居民感受明顯晃動，是因為震央偏向0403主震的北邊，加上盆地會有共振現象，而今（10）日幾起有感地震，皆是0403餘震的序列。
目前統計0403強震後已累積1400個餘震，由於主震規模大，能量不會透過主震就釋放完畢，還會透過餘震持續釋放能量，預估會延續3至6個月以上，雖然目前餘震數量逐日減少，頻率也慢慢拉長，但中間還是零星有感餘震，提醒民眾到山區活動要注意安全
吳健富指出，今早發生3起規模5.1、5.0和4.1地震是在震央偏南邊，雖然近幾天震央在南邊，但5:45分規模5.8地震的震央再次移到北邊，提醒民眾目前仍在做應力調整，震央會持續在南北擺動，且台灣就是地震好發區域，除了主震破碎帶範圍外，其他地區也是可能有地震發生，民眾要做好防震準備。
氣象署地震測報中心統計，0403花蓮芮氏規模7.2主震過後，截至今（10）日16時03分，已經累積總共1400起餘震、其中354起「顯著有感」地震、1046起「小區域有感地震」，最大規模的餘震6以上未達規模7的餘震有5起，統計所有規模5以上的餘震已達69起。