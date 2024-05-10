營運恢復載客增！虎航4月營收13.27億元創新高、航班數年增46%
台灣虎航今（2024）年4月單月營收13.27億元，較去年同期增加4.13億元，創下同期新高紀錄。台灣虎航表示，去年同期因受到各國外機場人力及設備不足影響，班次量較少，但隨著營運陸續恢復後，4月航班數較去年同期增加46%，又加上4月適逢春季出遊季節，平均載客率達到85%以上。
記者魏妤庭／台北報導
台灣虎航4月單月營收達13.27億元，較去年同期增加4.13億元，年增59.26%，創下同期新高。今年第1季營收達到42.27億元，年增64%，營業盈餘12.36億元、年增124%，營業毛利率及營業淨利率分別為36%、29%。
台灣虎航第1季營業外雖受到新台幣貶值影響，稅前淨利10.67億元，稅後淨利8.61億元，純益率20%、EPS為1.92元，不論是營收或獲利都是創單季歷史新高。截至今年3/31前，每股淨值突破10元為11.35元，擺脫疫情間累計虧損。若累計今年前4個月營收為55.74億元，年增59.26%。
展望今年，台灣虎航今年持續優化航網，拓展直飛日韓二、三航線，並增加一線航點航班，並看好中南部旅遊市場，如桃園-釜山、濟洲自3/31起增加為每日1班，桃園、高雄-大阪航班增加為每週21班，讓旅客出遊更加便利。同步拓展東南亞飛航版圖，4/2起增加桃園-富國島航線，直抵越南最熱門的度假島嶼，同日拓展桃園-福島航線，7到8月也預計增開台中熱門航線佈局，滿足中部地區旅客及暑假旅遊需求。