Sandy挺孕肚整理「7層鞋牆」！分類排列超美 粉絲敲碗：求二手拍
藝人Sandy（吳姍儒）在4月時大方公開分享自己已經懷孕5個月的消息，並透露自己只有累跟餓沒有害喜，也非常開心要迎接女兒到來。而Sandy最近也透過社群發文，透露她挺著孕肚在整理工作室裡已被她冷眼旁觀超過一年的鞋櫃，「每雙鞋都充滿怨念和無奈，他們只剩下工作用品的角色，失去了我的關愛與欣賞」，甚至忍不住直呼：「噢，太悲傷了吧！」
記者洪生儒／綜合報導
從Sandy近日發文曬出的照片中可以看到，她綁起馬尾，帶著白色帽子跟口罩，身穿淡綠色連身洋裝，休閒的出現在工作室中。Sandy大方打開鞋櫃牆並表示：「整面牆的鞋子都是工作用的！」也透露自己平常放假最愛的就是穿著「小白鞋」走天涯，「謝謝它們的付出，今日一隻隻擦拭著整理，也淘汰了好幾雙真的穿不到的朋朋們，欸，謝謝你啊～你努力過了！」
在經過Sandy的一番整理後，工作室的鞋櫃牆變得寬敞且清爽許多，整個看起來就像是百貨公司的展示櫃一樣，Sandy看著清爽非常多的空間，也忍不住說出：「啊真舒暢啊！」她同時也想到了媽媽，因為媽媽在她成長的過程中，總是不斷地整理打掃與佈置，「她每次大粒汗小粒汗整理清潔、趴在地上抹地，說著地板就是要乾淨到可以赤腳踩不會沙沙的，最好是乾淨到可以直接躺在地板上...小時候哪裡懂？」但現在她卻潛移默化跟著媽媽做著一樣的事情。
此外，Sandy也笑說：「我自己的家，地板隨時可以躺平，除了清潔還會定期殺菌，也常常在假日把家裡的擺飾大搬風，換個感覺換個角度。」並表示：「一切都是眼睛看來的！這就是我的生活體驗，所以自然複製了。」
網友們看到Sandy的鞋櫃之後，都紛紛留言表示：「可以開蝦皮賣場做公益買賣，讓我們粉絲可以買」、「來個二手鞋公益拍賣活動好了！」、「可便宜拍賣嗎？」、「有鞋牆就超棒的啦！感覺可以辦個二手拍。」
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