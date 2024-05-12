隱形眼鏡股后發威！望隼中國、美國兩頭賺　搶攻Nike錯過的商機

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃修權與望隼總經理石安曾是群創的同事；黃修權擔任過鴻海副總經理以及群創副董事長，石安則曾是群創研發總處處長。2011年，眼見台灣面板業陷入中國的紅海競爭，石安興起創業的念頭，他選擇光電與生醫交集的隱形眼鏡，獲得黃修權的支持。
「我問石安憑什麼？他說，隱形眼鏡的光、機、電、材料、模具、表面處理、自動化，除了材料我們不懂，其他都懂。我聽了有道理，就支持他。」黃修權笑說，那個時候精華EPS（每股稅後純益）動輒30元，也給了他們動力。「沒想到辛苦6年，每天晚上都睡不著覺！」2012年望隼成立，但是直到2018年才開始獲利。
石安也笑道，「我選擇隱形眼鏡創業，第一是覺得門檻比較高，後來發現真的很高；第二是資金不用很多，後來發現其實需要很多錢。」當初第一筆1.8億元的資金，長華電材出資48%支持，目前持股雖降至14.09%，依然是第一大股東。
根據《財訊》雙週刊報導，這十年來，舉凡現在市場流行的濾藍光鏡片、美瞳片、矽水膠鏡片等，望隼都建立了自己的技術與製造能力，現階段也如多數同業，以中國及日本市場外銷比重較高。EPS在2018年轉正之後，伴隨營收年複合成長率52%的速度，一路增至2023年的10.77元；今年3月上市掛牌就直衝隱形眼鏡股后，甫公布的今年前四月營收，也繼續以52.79%高速成長。
但未來如何差異化競爭才是重點。「我跟郭董做了19年，看到鴻海從16億元做到幾兆元營收，為何成功？結論就是：看到機會，然後把拿到機會的條件建立起來。」
第一個要建立條件的是美國市場；美國是國際四大品牌的地盤，但是黃修權發現看不到大廠的新產品，認為機會來了。「隱形眼鏡現在有兩大類，一個是矯正，一個是美瞳；但中間還有一個類別，叫做波長管理。」例如濾藍光、運動型鏡片；「高爾夫球往遠方移動，棒球是朝你靠近，濾波的管理是有差別的。」
望隼的美國市場就是以運動隱形眼鏡開路。早在20年前，Nike就想推運動隱形眼鏡，那時做的是雙週拋，但因為藥水搭配問題，產品發展停止；「後來負責人回到太平洋大學視光學院當教授，現在專利過了他想再做，就找上望隼。」望隼已經在美國以衝浪與棒球日拋鏡片開路，售價是一般透片約3.5倍；此外美國也有通路商要賣日拋隱形眼鏡，會來台灣找代工，這些都是黃修權眼中的機會。
賺中國 鎖定物美價廉路線
至於中國隱形眼鏡滲透率只有8%，低於先進國家的20%至30%，也是所有人眼中的機會。「台灣同業都不去中國建廠，我在中國住過多年，知道生意該怎麼做。」黃修權表示，望隼除了台灣竹南廠區，另在江蘇設廠，接下來也將同步擴產，造就成本、打樣速度、交貨彈性的在地供應優勢。
「中國的門檻就是要品質好、價格便宜。現在競爭者很多，但我們有能力做到全自動化，又把AI應用疊加在製造能力上。」黃修權提到，第一次試產良率僅18%，現已經超過9成，公司還利用立體設備節省空間，甚至計畫以磁浮搬運。
石安對《財訊》雙週刊坦言，隱形眼鏡這兩年因為中國消費下滑、日本匯率貶值，品牌客戶都有生存壓力，也產生了降價壓力。但望隼透過經濟規模、自動化、管理效率的提升維持住毛利率，而在美國和中國的差異化策略，會是未來發展關鍵。
延伸閱讀：
巴菲特為何大砍13％蘋果持股？窺探股神下一步 5大訊息全解讀
新光暫停募集有玄機？高股息ETF市場透露的新訊息
藍白合作壓迫綠營！國會電價大亂鬥 霸總郭智輝首要考驗