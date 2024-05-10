王彩樺受訪遇地震超淡定 心疼余天「喪女、女婿又捲詐騙案」
「國民岳母」王彩樺今（10）日出席品牌活動記者會，受訪時突然發生芮氏規模5.8的地震，雖然震央位於花蓮，但台北也明顯感受到搖晃。只見王彩樺表現十分淡定，反而被問到余天時，她的情緒比較滿，十分心疼余天遭遇喪女，女婿又捲入詐騙案。
記者張一笙／綜合報導
今日下午15:45時，全台發生芮氏規模5.8地震，震央位於花蓮縣政府東北方32.8公里，就連台北都能感受到明顯搖晃。此時王彩樺正在接受媒體採訪，地震發生當下，王彩樺表情超淡定，反而是談到余天一家近期遇到的事情，王彩樺的情緒波動比較大。
王彩樺過去在秀場時代就與余天結識，之後還一起主持過節目《黃金年代》，2人感情十分深厚。日前，余天已故愛女余苑綺的丈夫陳鑒因擔任詐騙集團的「收水手」遭警方逮捕，王彩樺看到余天夫妻2人面臨女兒從重病到離世，近日又加上女婿遭收押禁見，不住感慨表示：「事情爆出來看到也是嚇到了，余大哥這輩子好辛苦，他是很好的前輩，他也提攜我、提拔很多人，家裡發生這麼多事、很心疼他。」
王彩樺表示自己這幾天並不想傳訊息打擾余天，認為余天心情可能已經很糟，很怕給他添麻煩，因此：「等過一陣子再傳訊息問後一下。」王彩樺也提到自己會想再與余天同台合作，想一同將歌聲與歡樂帶給觀眾，並且直言藝人最需要的就是舞台。
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