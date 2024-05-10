獨／最強千層蛋塔「巢屋x莎士比亞」明正式開賣 曾6百顆1分鐘完售
除了肯德基有好吃的蛋塔，近日全台也吹起「千層蛋塔」風潮，多層次的酥鬆外皮內有香甜滑口的內餡，多家烘焙坊都因為賣起千層蛋塔，而引起排隊人潮，最知名的即是原本人氣就很高的東區麵包店「Libreadry巢屋」，如今「巢屋」將與獲世界麵包冠軍殊榮王鵬傑旗下的「莎士比亞烘焙坊」聯名，選於明（11）日正式開賣義式蛋塔，於「莎士比亞」三家高雄分店門市販售，預計將引發排隊人潮，每人限購2顆與排隊方式等規則也公布於臉書。
記者葉盛耀/綜合報導
全台都在瘋千層蛋塔，位於台北市大安區的「Libreadry巢屋」，算是全台最早製作並販售的店家，該店的千層蛋塔名為「義式蛋塔」，標榜採用法國蒙太古AOP發酵奶油、日本中沢奶霜、北海道牛乳等進口原物料，有著酥脆外皮與入口即化的香濃內餡，3月開賣至今，依舊每日都瞥見門口的排隊人潮。
如今，「Libreadry巢屋」則將與高雄名店「莎士比亞烘焙坊」聯名，推出這款義式蛋塔，讓南部人不用千里迢迢北上也能嚐到。「莎士比亞烘焙坊」的老闆、即擁有世界麵包冠軍殊榮的王鵬傑提到，這款蛋塔其實好幾個月前就已由兩方共同研發，先在台北開賣，現在則選於明天5月11日於「莎士比亞烘焙坊」的高雄三家門市正式對外販售，總數限量僅有300顆。
而購買方式與規則也曝光：
一、需至門市現場排隊購買。
二、每人限購2顆義式蛋塔。
三、號碼牌於15:30開始發放，須憑號碼牌購買蛋塔。號碼牌發完即完售。
四、義式蛋塔無法提早預訂，包含現場、電話、網路、宅配等。
王鵬傑也向記者透露，這款義式蛋塔其實有讓「莎士比亞烘焙坊」的VIP客戶能搶先開訂，他說：「前日以LINE私訊開放VIP客戶們訂購，限量僅有600顆，1分鐘內就完售，也於今（10）日讓客戶完成了取貨。」足見這款義式蛋塔的魅力，想必明日的門市現場排隊購買活動，勢必也將造成搶購。
事實上，每次推出蛋黃酥總是秒殺銷售一空的「陳耀訓·麵包埠Yoshi Bakery」，也默默地有推出千層蛋塔，但陳耀訓將之取名為「布蕾千層酥」，有著像朵花的酥鬆外皮，裡面是甜而不膩的布丁餡，每個80元，據說一推出就晉升至人氣排行商品。