吳鳳「代理土耳其果汁」心血被偷！反遭起底：賣比馬來西亞貴4倍
來台發展17年的土耳其籍男星吳鳳，與老婆Rynne共同創業進口土耳其商品，但近日卻遇到不肖台灣代理商搶奪獨家代理的土耳其果汁，讓他怒轟「來台灣17年第一次遇到這麼壞的人！」事件曝光後，立即引起熱議，但卻有網友起底吳鳳提到的該款果汁，發現吳鳳在官網上販售150元台幣，比起馬來西亞當地貴4倍，貼文再度掀起討論聲浪。
記者賴禹妡／綜合報導
吳鳳4年前與老婆一起創業，專門將土耳其高品質商品引進台灣，其中就包含一款原廠獨家代理的100%果汁。但竟有台灣代理商到土耳其購買該款果汁，並放到很多通路上販售，甚至還寫下「吳鳳推薦」等字眼，讓夫妻倆看到相當傻眼，也決定停止代理販售該款果汁，吳鳳更憤怒又傷心地直呼「來台灣17年第一次遇到這麼壞的人，把我們創業4年的努力這樣偷走！」
事件爆出後，許多網友都替吳鳳打抱不平。不過，一名PTT網友卻發現，吳鳳被偷走的獨家代理果汁，一瓶250ml的100%石榴原汁要價150元台幣，但在馬來西亞卻只要34至38元台幣左右，非洲迦納電商也只賣38元台幣，算下來吳鳳的定價比其他國家貴4倍，讓他好奇問「為何進口果汁到台灣會變那麼貴啊？」
對此，不少人直言，「其實進食品要合法的話，量不大很多費用」、「你誤會了，很多東西進口到台灣都會變貴」。事實上，吳鳳去年就因為販售土耳其果汁「6瓶1099元」被許多網友嫌貴。
當時吳鳳就在臉書直球回應「我們這四年很認真又努力創業，把土耳其家鄉的產品分享給全台灣的朋友。不過很可惜有時候一些人的留言，讓我跟老婆很難過。像是這位朋友的留言，買商品本來就是一個選擇，喜歡我們的產品歡迎買。不喜歡也當然可以去選其他東西，但是這樣留言讓人覺得不舒服。」