高市府重申保障大林蒲居民權益　確保遷村不增加負擔

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都發局也特別說明桃園航空城與大林蒲遷村的補償及安置方案式不同，航空城大部分為農地，且透過「區段徵收」取得土地，大林蒲則是私有住商土地一坪換一坪，不計較大林蒲與安置區兩地的地價差異。安置區土地市價現在至少約每坪40萬元，已是大林蒲土地市價3倍以上，且未來會再增值，總體條件大林蒲遷村會比航空城更優。
在建物補償方面，大林蒲無論房屋新舊、合法與否均以全新重建價格補償，補償單價也在去年洽詢六大公會重新評定，待實際遷村時將會再按物價指數調整，足夠蓋回原建坪、原材質的建築物。而建物補償還必須兼顧公平性，例如原先為鐵皮房屋，遷村後想蓋RC或鋼構，或者有擴建的需要者，雖然需要負擔工程款項，但市府已請高雄銀行提供優惠貸款協助。
農地補償價格方面，經過市府極力向中央爭取，農業區、公保地也將以市價1.4倍優惠條件補償，較一般公共工程以市價補償高出許多，其中農業區還可以選擇與高坪特定區的住宅區跨區段徵收，選擇分回住宅區。此外，農地價格是民國110年調查，待未來遷村時，會再以當時的市價重新調查估算。
對於議員所提，7.5坪以下土地只能以每坪14.7萬賤價賣給政府，市府是在對民眾趁火打劫一事，高市府都發局嚴正澄清，依照遷村安置計畫書，私有住、商土地7.5坪以上，可以增購到15坪；7.5坪以下，除了現金方案外，地主如堅持要換地，也可以選擇土地方案，若地主同時有房屋且補償金總額達150萬，也可選擇房屋方案，並非如議員所述。
此外，議員建議將鳳鳴里17鄰納入遷村，都發局表示，經濟部已明確表達，該區並非遷村範圍，因此住戶不會因為新材料循環產業園區申請設置計畫，需要配合遷移，但該鄰住戶若想遷移，可以比照遷村範圍無地無屋者申請社宅。