非法吸金超過5億！藍海地產女董座逃泰國被遣返 法院裁羈押禁見
藍海地產集團董事長李陳妙音與夫婿李長安，涉嫌以海外投資酒店等名義，違法吸金6億800萬元泰銖（約5億3400萬台幣），夫妻倆一度潛逃至泰國，透過台泰國際刑事司法互助，昨（9）日下午李陳妙音搭機遣返，高雄地檢署複訊後，認李女涉犯重罪有逃亡之實，且有串證、滅證之虞，今（10）日向法院聲請羈押禁見獲准。
記者孫唯容／綜合報導
據了解，2015年劉威廷與李進倫二人與李陳妙音夫婦合組台、泰「藍海集團」，招攬「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」，宣稱只要每投資100萬泰銖，就能獲得該會所一單位房屋，會有當地業者代管，每年獲利高達4至6.5％不等，期滿另可還本，不過事實上卻是一場騙局。
檢調調查，藍海集團一共吸引共88名被害人，所騙金額高達6億800萬元泰銖，約為5億3400萬台幣。去年10月，高雄地院依銀行法分別判處共犯李進倫、劉威廷12年及10年6月徒刑。
不過，李陳妙音、李長安夫婦於2019年11月28日潛逃出境泰國，由雄檢發布通緝，調查局也列為「外逃通緝要犯」緝拿，李陳妙音入境後，已由調查局人員解送返回高雄，高雄地檢署複訊後，認李女涉犯重罪有逃亡之實，且有串證、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。