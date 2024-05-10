周星馳驚喜合體五月天阿信！星爺「拋1句話」夢幻聯動 五迷嗨翻
喜劇天王「星爺」周星馳，雖然許久未演出新電影，但他活躍於跨界合作計畫，先是投入加密幣市場推出NFT「Nobody」，昨（10）日星爺又驚喜合體五月天阿信，推出聯名款T恤，還留下一句驚人伏筆：「看來我要到鳥巢才能一睹（五月天）風采。」令歌迷狂猜，星爺將成為演唱會重量級嘉賓。
記者黃雅琪／綜合報導
周星馳昨日在IG發文，曬出合體五月天阿信的照片：「事隔一年，我心中要加入五月天組成六月天這團火越燒越烈，阿信見狀，立即敦促我停止這種想法，直接把我穿上台唱〈鹹魚〉，我感動了。」五月天近日在香港開唱，演唱歌曲〈鹹魚〉時都會穿上聯名款T恤。
周星馳雖然沒有完成，與五月天組成樂團六月天的承諾，但他昨日留下這句話：「五月天果然是愛粉如命，難怪演唱會場場爆滿，看來我要到鳥巢才能一睹風采。」由於五月天接下來，還要在北京鳥巢展開10場演唱會，因此星爺這番話被歌迷視為，他要成為演唱會「嘉賓」的可能性。
阿信也在貼文底下熱血喊話：「星爺不要熄滅心中那把加入六月天的火焰！同意的下面＋1！」引來歌迷嗨喊「星爺可以成為五月天史上最最最重量級嘉賓！」、「夢幻聯動」、「兩位玩起來」、「最愛的偶像和最愛的影星合體，我愛六月天。」
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