獨／李多慧拍廣告耍大牌？「不站C位就不拍」　慘被換角內幕曝光

周星馳驚喜合體五月天阿信！星爺「拋1句話」夢幻聯動　五迷嗨翻

▲周星馳（左）驚喜合體五月天阿信，推出聯名款T恤，星爺一句話：「看來我要到鳥巢才能一睹（五月天）風采」，有望成為演唱會嘉賓。（圖／周星馳Instagram）
▲周星馳（左）驚喜合體五月天阿信，推出聯名款T恤，星爺一句話：「看來我要到鳥巢才能一睹（五月天）風采」，有望成為演唱會嘉賓。（圖／周星馳Instagram）

記者黃雅琪／綜合報導

喜劇天王「星爺」周星馳，雖然許久未演出新電影，但他活躍於跨界合作計畫，先是投入加密幣市場推出NFT「Nobody」，昨（10）日星爺又驚喜合體五月天阿信，推出聯名款T恤，還留下一句驚人伏筆：「看來我要到鳥巢才能一睹（五月天）風采。」令歌迷狂猜，星爺將成為演唱會重量級嘉賓。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲周星馳（左）合體五月天阿信，一起推出聯名款潮牌T恤。（圖／周星馳Instagram）
▲周星馳（左）合體五月天阿信，一起推出聯名款潮牌T恤。（圖／周星馳Instagram）
周星馳昨日在IG發文，曬出合體五月天阿信的照片：「事隔一年，我心中要加入五月天組成六月天這團火越燒越烈，阿信見狀，立即敦促我停止這種想法，直接把我穿上台唱〈鹹魚〉，我感動了。」五月天近日在香港開唱，演唱歌曲〈鹹魚〉時都會穿上聯名款T恤。

周星馳雖然沒有完成，與五月天組成樂團六月天的承諾，但他昨日留下這句話：「五月天果然是愛粉如命，難怪演唱會場場爆滿，看來我要到鳥巢才能一睹風采。」由於五月天接下來，還要在北京鳥巢展開10場演唱會，因此星爺這番話被歌迷視為，他要成為演唱會「嘉賓」的可能性。

▲周星馳（左）合體五月天阿信，一起推出聯名款潮牌T恤。（圖／周星馳Instagram）
▲周星馳（左）有可能前往北京鳥巢，擔任五月天演唱會嘉賓。（圖／周星馳Instagram）
阿信也在貼文底下熱血喊話：「星爺不要熄滅心中那把加入六月天的火焰！同意的下面＋1！」引來歌迷嗨喊「星爺可以成為五月天史上最最最重量級嘉賓！」、「夢幻聯動」、「兩位玩起來」、「最愛的偶像和最愛的影星合體，我愛六月天。」

更多最即時、最熱門的娛樂新聞，請加入「NOW娛樂」粉絲專頁  

想看更多最精彩、勁爆的娛樂影音，請鎖定「NOW娛樂」Youtube頻道  

周星馳首度接下陸綜！3大新作曝光《喜劇之王》《食神》驚喜回歸

齊名河北彩花26歲AV女優！獲周星馳「隔空表白」全因做了這件事

周潤發原本要演《家有囍事》！周星馳救火演出還被酸：獅子大開口

周星馳《行運一條龍》道具「收舖令」內容曝　影迷揪亮點：犯法了

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞