今日來講股／520行情持續發酵　避漲多拉回「2狀況」提高警覺

我是廣告 請繼續往下閱讀
上週五大盤雖然開高走高，但中小型股走勢就比較坎坷，櫃買指數盤中一度翻黑，最低下跌1.01點、來到246.43點，所幸尾盤在買盤挹注之下，終場上漲0.21點或0.08%，收在247.65點，日K連3黑，成交量為838.89億元。10日個股成交量排行榜前五名為：陽明、華航、長榮航、長榮、國泰金；個股成交值排行榜前五名為：陽明、長榮、台積電、鴻海、長榮航。
分析師翁偉捷回應《NOWnews今日新聞》提問時表示，其實520前2、3週就開始醞釀520行情了，連最冷的觀光股也因為兩岸利多題材火熱起來，航空股表現也很亮眼，且連傳產航運更是讓人眼睛為之一亮，依照這樣撐盤的狀況看起來，預估新一週台股仍是在高檔盤旋。
翁偉捷指出，除非這段時間國際有連續性重大利空，讓美股或費半重挫，否則預估台股新一週表現仍會在高檔，至於會不會再突破創高？他認為除非要有更大的利多，否則其實現階段台股距離之前盤中最高點20883點也不遠了，整個市場氣氛看起來滿樂觀的。
翁偉捷表示，目前市場可能遇到的風險，為全球部分國家開始降息，美國聯準會則是左右為難，預估不會遇到像之前台股崩跌千點的狀況，除非美國聯準會又表現得很鷹派，但現階段預估不太可能。
至於族群上，翁偉捷認為520概念股，部分投資人已經進場，早就在場內，唯一要注意的是漲多拉回的狀況，他提醒過去一週成長超過2成的，就得小心籌碼鬆動、外資開始提款，且外資若一賣賣超過成交量的1到2成，同樣也得留意風險，假設個股成交量1萬張，但外資一賣5000張，這時候就要盡量出場。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。