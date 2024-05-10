強烈磁暴恐影響電力系統？台電揭「關鍵原因」：應可維持正常運轉
中央氣象署太空天氣作業辦公室今（10）日上午發布地球磁場干擾特報，預計會在5月11日清晨5時達到「強烈磁暴」等級（Kp=8，G4），持續時間長達24小時。外界好奇，這是否會對國內電力系統造成影響？台電稍早回應，初步判定台灣地區非屬高緯度地區，電力系統應可維持正常運轉，不過仍將密切注意，尤其是地球磁暴警戒時段，必定提高警覺，確保電力供應穩定。
記者鄭妤安/台北報導
氣象署今日上午於臉書粉絲團發布「磁暴特報」，因太陽表面活耀區（AR3664）於5月8日發生X1.0級太陽閃焰並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件，預期5月11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級。
根據電視媒體報導，高緯度地區恐導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判。對此，台電回應表示，查近2年地球磁暴等級短暫達Kp指數8等級者，包括去年3月24日、4月23日、4月24日，以及今年3月24日等，上述4日均未造成台灣地區電力系統異常情事，初步判定台灣地區非屬高緯度地區，電力系統應可維持正常運轉。
台電指出，將密切關注電力系統運轉狀況，並於地球磁暴警戒時段提高警覺，確保電力系統供電穩定。