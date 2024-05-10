新內閣政務委員留「這顆老鼠屎」？名醫：賴清德硬吞真是用心良苦

強烈磁暴恐影響電力系統？台電揭「關鍵原因」：應可維持正常運轉

▲中央氣象署太空天氣作業辦公室今（10）日上午發布地球磁場干擾特報，預計會在5月11日清晨5時達到「強烈磁暴」等級。（圖／擷取自中央氣象署臉書粉專）
▲中央氣象署太空天氣作業辦公室今（10）日上午發布地球磁場干擾特報，預計會在5月11日清晨5時達到「強烈磁暴」等級。（圖／擷取自中央氣象署臉書粉專）

記者鄭妤安/台北報導

中央氣象署太空天氣作業辦公室今（10）日上午發布地球磁場干擾特報，預計會在5月11日清晨5時達到「強烈磁暴」等級（Kp=8，G4），持續時間長達24小時。外界好奇，這是否會對國內電力系統造成影響？台電稍早回應，初步判定台灣地區非屬高緯度地區，電力系統應可維持正常運轉，不過仍將密切注意，尤其是地球磁暴警戒時段，必定提高警覺，確保電力供應穩定。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象署今日上午於臉書粉絲團發布「磁暴特報」，因太陽表面活耀區（AR3664）於5月8日發生X1.0級太陽閃焰並伴隨產生顯著的日冕拋射物質事件，預期5月11日凌晨至上午將通過近地太空環境，造成行星際空間中的太陽風風速及密度明顯增加，依據NOAA WSA-Enlil模式資料分析，預估地磁擾動將有明顯增強並持續影響約24小時，最大規模可能短暫達到強烈磁暴等級。

根據電視媒體報導，高緯度地區恐導致大規模的電壓控制系統與保護系統的問題，造成電力輸送網的系統誤判。對此，台電回應表示，查近2年地球磁暴等級短暫達Kp指數8等級者，包括去年3月24日、4月23日、4月24日，以及今年3月24日等，上述4日均未造成台灣地區電力系統異常情事，初步判定台灣地區非屬高緯度地區，電力系統應可維持正常運轉。

台電指出，將密切關注電力系統運轉狀況，並於地球磁暴警戒時段提高警覺，確保電力系統供電穩定。

強烈磁暴來了！氣象署示警「看電視、搭飛機」注意：影響達24小時

iPad Pro以M4晶片迎戰！專家曝下半年市場焦點：AI PC帶動換機潮

蘋果下一任執行長會是誰？庫克知己透露「最有可能的接班人選」

黃仁勳6月來台演講主題曝光　將大談AI生態系統的下一步發展

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生