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「二刀流」旅美小將林盛恩繳猛打賞！打擊率衝上5成　跑出第三盜

▲「二刀流」旅美小將林盛恩繳猛打賞！打擊率衝上5成，跑出賽季第三盜。（圖／NOWnews資料照）
▲「二刀流」旅美小將林盛恩繳猛打賞！打擊率衝上5成，跑出賽季第三盜。（圖／NOWnews資料照）

實習記者掌聿嘉／綜合報導

現年18歲的台灣小將林盛恩，今（10）日在辛辛那提紅人隊新人聯盟出賽，繳出三安猛打賞，貢獻兩分打點，另外跑出本季第三盜，表現亮眼。今年賽季目前出賽3場，累積10個打數打出5支安打，選到5次保送，各項攻擊數據優異，打擊率0.500、上壘率0.667、長打率0.368、 OPS來到驚人的1.267。

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高中時期能投能打　可以飆出154公里火球

林盛恩在求學期間即展露頭角，青少棒時期球速就能飆到147公里，而他的打擊能力也不在話下，曾獲得謝國城盃青少棒賽全壘打獎和國中聯賽打點獎。升上穀保家商後，投打技術再上一層樓，一顆154公里「火球」讓他站穩隊內王牌角色，獲獎無數，拿過黑豹旗最佳十人投手和指定打擊獎，木棒聯賽最佳十人投手獎，玉山盃最有價值球員獎等。

投打二刀的林盛恩，在學生時期就是國內外球探重點關注對象，而美國職棒大聯盟紅人隊亞太區球探 Jamey Storvick，更是從其國中時期就開始追蹤。 高中畢業後，林盛恩在去（2023）年6月正式加盟紅人隊，簽約金120萬美元、外加10萬美元獎學金。在加盟記者會上，林聖恩曾喊話，希望「5年能站上大聯盟」，Storvick對他寄予厚望，表示：「非常有可能」。

單場5支3繳猛打賞　球隊仍吞敗

今日的比賽紅人對上舊金山巨人新人聯盟，林盛恩先發第四棒、鎮守三壘，首打席就敲出安打帶兩分打點，接著發揮盜壘能力，跑出本季第三盜。在第二、三打席一顆滾地球出局、一次三振，接著又有安打表現，打出本季首支二壘安打。全場五打數三安猛打賞，進帳兩分打點，不過球隊最終以5：7落敗。


林盛恩小檔案：

出生日期：2005年09月01日

身高體重：181公分、82公斤

投打習慣：右投左打

守備位置：投手、內野手、外野手

學、經歷：

  • 高雄市屏山國小少棒隊
  • 高雄市忠孝國中青少棒隊
  • 新北市穀保家商青棒隊
  • 美國職棒辛辛那提紅人隊（小聯盟，2023年～）
     
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