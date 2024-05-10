「二刀流」旅美小將林盛恩繳猛打賞！打擊率衝上5成　跑出第三盜

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林盛恩在求學期間即展露頭角，青少棒時期球速就能飆到147公里，而他的打擊能力也不在話下，曾獲得謝國城盃青少棒賽全壘打獎和國中聯賽打點獎。升上穀保家商後，投打技術再上一層樓，一顆154公里「火球」讓他站穩隊內王牌角色，獲獎無數，拿過黑豹旗最佳十人投手和指定打擊獎，木棒聯賽最佳十人投手獎，玉山盃最有價值球員獎等。
投打二刀的林盛恩，在學生時期就是國內外球探重點關注對象，而美國職棒大聯盟紅人隊亞太區球探 Jamey Storvick，更是從其國中時期就開始追蹤。 高中畢業後，林盛恩在去（2023）年6月正式加盟紅人隊，簽約金120萬美元、外加10萬美元獎學金。在加盟記者會上，林聖恩曾喊話，希望「5年能站上大聯盟」，Storvick對他寄予厚望，表示：「非常有可能」。
單場5支3繳猛打賞 球隊仍吞敗
今日的比賽紅人對上舊金山巨人新人聯盟，林盛恩先發第四棒、鎮守三壘，首打席就敲出安打帶兩分打點，接著發揮盜壘能力，跑出本季第三盜。在第二、三打席一顆滾地球出局、一次三振，接著又有安打表現，打出本季首支二壘安打。全場五打數三安猛打賞，進帳兩分打點，不過球隊最終以5：7落敗。
林盛恩小檔案：
出生日期：2005年09月01日
身高體重：181公分、82公斤
投打習慣：右投左打
守備位置：投手、內野手、外野手
學、經歷：
- 高雄市屏山國小少棒隊
- 高雄市忠孝國中青少棒隊
- 新北市穀保家商青棒隊
- 美國職棒辛辛那提紅人隊（小聯盟，2023年～）
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