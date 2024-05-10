應石化品進出口之需！中油大林石化油品儲運中心槽車裝卸工廠開工

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台灣國際造船公司董事長鄭文隆表示，該公司承包中油大林石化油品儲運中心槽車裝卸工廠工程，為中油公司石化基本原料進口後，轉售國內客戶與下游業者石化品進出口等業務需求之槽車裝卸作業區，以及行政管理中心，全案履約金額約計新台幣72.9億元。
鄭文隆說，該項工程項目包括，槽車裝卸區29座灌島(含裝卸臂)、灌裝控制室、消防隊建築、維修廠房、電氣室、加臭房、營運管理中心、倉庫等，工期為自開工日起迄裝建與預試車完成日止，共1080日曆天。
鄭文隆並說，該項工程9日開工後，將進行土木植樁及筏基建築開挖等工作，結合台船公司相關事業體包括，台船防蝕科技公司、台船營造興業等公司的能量，統籌土木、建築、機械、儀電、鋼構、防蝕，以及在地供應鏈等資源，全案執行預定於115年年底完工，另配合中油他案進行試車及性能測試等工作。
鄭文隆指出，台船公司多角化布局商船本業、離岸風電、國艦國造及石化基建，合併113年開工的大林石化油品儲運中心三區26座石化品儲槽統包工程案，台船公司跨足台灣石化基礎建設累積金額已逾新台幣121億餘元，積極擴展石化產業在地化業務，伴隨高雄港石化專區的成立，台船公司有著天時、地利、人和及技術工藝之優勢，將全力爭取後續中油公司逾千億元工程案。
鄭文隆並指出，台船公司以在地深耕永續經營(ESG)及企業社會責任(CSR)為目標，落實企業節能減碳，新建築之構造、設備將符合減緩溫室氣體排放之規定，並使用符合效能標準之產品，做為推動國家重大工程及落實政策的優質企業，共創多贏的局面。