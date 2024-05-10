助廠商實現低碳轉型！產業園區管理局助中小型傳統製造業低碳轉型
經濟部產業園區管理局面對全球氣候變遷挑戰，致力於協助園區內廠商實現低碳轉型，其中位於楠梓科技產業園區的峰安車業公司，透過產業園區管理局的專業輔導，及中小型製造業低碳及智慧化升級轉型計畫的協助，導入智慧能源管理系統，成功使得廠商對自身能源使用狀況，得以更彈性的調整，去(112)年整廠節能率達13%之目標，約減少21.6噸CO2e排放量，年節電量4萬2572度之目標，除對傳統產業而言極具節流效益外，也使歐美客戶安心持續下單，公司業績穩健成長。
記者黃守作／高雄報導
產業園區管理局副局長劉繼傳表示，為提升園區廠商低碳轉型之能量，該局結合領域專家及學研單位，籌組淨零服務團隊，提供專業的能源效率評估、能源管理諮詢、電力須量診斷等技術支援服務，至目前為止已達成實質節電量每年可達753萬3840度電(約節省2546萬元)與減碳量逾3657噸二氧化碳當量，而峰安車業的節能案例是園區傳統產業廠商低碳轉型的典範。
產業園區管理局投資服務組創新發展科科長韓文冠指出，峰安車業，創立於民國100年，是台灣少數專業渦輪增壓器製造的上市公司，該公司生產的渦輪增壓器部件遍及歐洲、美洲及亞洲市場，深受全球品牌青睞，而面對2050年全球淨零排放的目標及金管會加強永續發展政策的背景下，峰安車業積極回應，通過更新冰水主機和導入智慧能源管理系統等措施，顯著提高能效。
韓文冠並指出，峰安車業所在的老舊標準廠房原有設施老化，效率低下，是節能改造的重點，園管局的淨零服務團隊對該公司進行全面的能耗診斷和量測，並替換了不符合能效的設備，經改造後，冰水主機的能耗指標從1.06kW/RT降至0.68kW/RT，新的高效率IE3等級冰水泵也取代了原有的IE1型號，大幅提升整體能源使用效率。
此外，產業園區管理局淨零服務團隊還協助峰安車業導入智慧能源管理系統，透過智慧電表和流量計溫度計等設備，實現對能源使用的持續監控和管理，這不僅改善公司的能源效率，也有助於應對未來碳邊境稅等國際環保政策的挑戰，以維持市場競爭力。